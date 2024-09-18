Правда ли, что Vivo X100 (не Pro) — это неполноценный флагман?

Vivo X100 оснащён экраном со скошенными краями. Нужно понимать, что разбить такой дисплей легче, чем обычный плоский. Также они имеет диагональ 6,8", яркость 3000 нит.

Работает X100 на процессоре Dimensity 9300. Это топовое железо, которого хватит надолго. Вы сможете даже запускать любые игры.

Что касается камер, то у X100 нет хорошего 10-кратного зума. В этом его превосходят Pro- и Ultra-версии. Если же для вас это не важно, то Vivo X100 в целом делает крутые фото и видео. Даже на фронтальную камеру вы сможете записывать ролики в 4К 60 к/с.

По зарядке и автономности у смартфона всё отлично. В комплекте идёт 120-ваттная зарядка. Единственное - поддержи беспроводной зарядки нет. Также в коробке сразу есть чехол для телефона.

Из минусов устройства - не очень громкие стереодинамики.