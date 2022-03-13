Правда ли, что Xiaomi Redmi Note 11S и Poco M4 Pro - одинаковые смартфоны? Сравнительный тест

Ведущий канала DimaViper Live рассказал о двух моделях аппаратов Xiaomi: Redmi Note 11S и Poco M4 Pro. Сходств между ними действительно оказалось больше, чем различий. У них очень похожие характеристики и практически одинаковая стоимость.

По дизайну смартфоны очень схожи, за исключением блока камер и задней панели (у Redmi - матовая, у Poco - глянцевая). В комплекте с обоими идёт зарядка в 33 Вт, кабель USB Type-C, силиконовый чехол, скрепка для открытия лотка для SIM-карт.

Запустился из двух аппаратов быстрее (на три секунды) Poco, хотя процессор установлен на устройствах один и тот же. Это MediaTek Helio G96.

Экраны по характеристикам здесь полностью совпадают. Работают смартфоны сами по себе за счёт довольно хорошего процессора быстро, без подтормаживаний. Хватит в целом этих аппаратов на пару лет вперёд. В то же время базовая комплектация у Redmi - это 6/64 ГБ, а у Poco - 6/128 ГБ, максимальная же у Redmi - 8/128 ГБ, у Poco - 8/256 ГБ.

Камеры отличаются совсем незначительно. Основная камера у Redmi - на 108 МП, у Poco - на 64 МП. В целом у первого устройства всего четыре объектива на задней панели, у второго - три. Дополнительный модуль у Note 11S - это сенсор глубины для портретных снимков. Однако на самом деле портретные фото получаются одинаковыми на обоих смартфонах.

Разрешение фото на основную камеру больше оказалось у Redmi: 9000x12000 пикселей против 6944x9248 пикселей. В то же время снимок больше весит на Poco. Это значит, что на последнем аппарате фотографии при плохом освещении будут получаться лучше по качеству.

Если сравнивать снимки на основную камеру, то фото вышло лучше на Redmi Note 11S по сравнению с Poco M4 Pro. Это касается именно детализации и шумов, хотя в целом разница несущественная. Фото на фронтальную камеру получаются одинаковые. В ночном режиме более приятный снимок получился на Poco. В плане видео устройства абсолютно идентичны. Если говорить в общем, то Redmi стоит выбирать, если вам нужны снимки с хорошей детализацией и минимальным уровнем зернистости, шумов.