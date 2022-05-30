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Правда ли, что Xiaomi среднего класса лучше младших флагманских смартфонов Samsung

Эксперт сравнил Poco X3 Pro с Samsung Galaxy S22
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live выяснил, есть ли смысл платить больше за S22 или лучше купить более дешёвый Xaiomi Poco X3 Pro.
Правда ли, что Xiaomi среднего класса лучше младших флагманских смартфонов Samsung

Автор канала DimaViper Live сопоставил аппараты Poco X3 Pro и Samsung Galaxy S22 по характеристикам. Также он проверил устройства в работе и узнал, насколько флагманский S22 превосходит X3 Pro среднего класса.

Если говорить о комплектации, то вместе с Samsung вы получаете только кабель. Производитель Poco X3 Pro кладёт, помимо самого смартфона, в коробку чехол, быструю зарядку, кабель. Кроме того, на X3 Pro уже наклеена защитная плёнка. Помимо этого, на Galaxy S22 можно установить только две SIM-карты, а на Poco - и SIM-карту, и карту памяти.

Также Poco X3 Pro оснащён ИК-портом и разъёмом 3,5 мм. Всего этого нет у S22.

По габаритам же удобнее и компактнее оказывается Samsung Galaxy S22. Но если вы хотите смотреть видео или играть, то больше подойдёт для этого Poco X3 Pro за счёт его большого дисплея. Также аккумулятор больше тоже у Poco X3 Pro.

Быстрее из двух устройств запустился Samsung. Установлен на S22 дисплей AMOLED с частотой обновления в 120 Гц, на Poco - IPS-экран с частотой обновления тоже 120 Гц. Сканер отпечатка у Samsung установлен в экране, у Xiaomi - сбоку (встроен в кнопку разблокировки). При этом несмотря на то что по цветам лучше экран у S22, он сильно мерцает по сравнению с дисплеем у X3 Pro.

На Poco X3 Pro установлен Snapdragon 860, на Galaxy S22 - новейший Exynos 2200. При этом последний процессор на самом деле не приносит сильного преимущества S22 по сравнению с X3 Pro. Результаты тестов вы можете увидеть ниже. Что интересно: скорость памяти у флагмана S22 меньше, чем у Poco X3 Pro. В чём ещё превосходит Samsung Xiaomi - это наличие полноценной защиты от воды (S22 можно даже погружать на глубину), поддержка беспроводной зарядки.

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Далее - о камерах. У Samsung основной объектив - в 50 МП, у Xiaomi - 48 МП; широкоугольные камеры здесь - в 8 и 12 МП соответственно. Из дополнительных камер у Poco - макро- и портретная (по 2 МП), у Samsung - теле- и фотообъектив с оптическим зумом и оптической стабилизацией. Основная камера у флагмана тоже имеет оптическую стабилизацию.

В обоих случаях съёмка видео может вестись в 4К. Однако у Poco она доступна лишь в 30 FPS и только на заднюю камеру. Безусловно, по качеству видеосъёмки выигрывает флагманский S22.

Что касается фото с фронтальной камеры, то смартфоны оказываются почти одинаковыми. Если сравнивать снимки с основного объектива, то результат будет тем же: различий почти нет. Причём кажется, что чётче снимок вышел у Poco X3 Pro.

В режиме ночной съёмки же Samsung делает ожидаемо лучшее фото. И по детализации, и по цветопередаче. Но опять же отличия эти несущественные. Ещё одно преимущество S22 - это наличие 30-кратного зума. И даже если сравнивать фото, сделанные с 10-кратным зумом на S22 и на X3 Pro, то будет заметно, что Samsung справляется с этим лучше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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По автономности чуть лучше Pоco: его хватит примерно на 1,5 дня, а Samsung - на день. При этом батарея у S22 - всего 3700 мАч, у X3 Pro - 5160 мАч.

Вывод

По мнению ведущего, переплачивать за S22 смысла практически нет. Тем более что у него из дополнительных функций, которых нет у Poco, - это, например, беспроводная зарядка и хорошая полная влагозащита. Также для Galaxy S22 используются более дорогие материалы.

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