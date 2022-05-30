Правда ли, что Xiaomi среднего класса лучше младших флагманских смартфонов Samsung

Правда ли, что Xiaomi среднего класса лучше младших флагманских смартфонов SamsungЭксперт сравнил Poco X3 Pro с Samsung Galaxy S22
Автор канала DimaViper Live сопоставил аппараты Poco X3 Pro и Samsung Galaxy S22 по характеристикам. Также он проверил устройства в работе и узнал, насколько флагманский S22 превосходит X3 Pro среднего класса.
Если говорить о комплектации, то вместе с Samsung вы получаете только кабель. Производитель Poco X3 Pro кладёт, помимо самого смартфона, в коробку чехол, быструю зарядку, кабель. Кроме того, на X3 Pro уже наклеена защитная плёнка. Помимо этого, на Galaxy S22 можно установить только две SIM-карты, а на Poco - и SIM-карту, и карту памяти.
Также Poco X3 Pro оснащён ИК-портом и разъёмом 3,5 мм. Всего этого нет у S22.
По габаритам же удобнее и компактнее оказывается Samsung Galaxy S22. Но если вы хотите смотреть видео или играть, то больше подойдёт для этого Poco X3 Pro за счёт его большого дисплея. Также аккумулятор больше тоже у Poco X3 Pro.
Быстрее из двух устройств запустился Samsung. Установлен на S22 дисплей AMOLED с частотой обновления в 120 Гц, на Poco - IPS-экран с частотой обновления тоже 120 Гц. Сканер отпечатка у Samsung установлен в экране, у Xiaomi - сбоку (встроен в кнопку разблокировки). При этом несмотря на то что по цветам лучше экран у S22, он сильно мерцает по сравнению с дисплеем у X3 Pro.
На Poco X3 Pro установлен Snapdragon 860, на Galaxy S22 - новейший Exynos 2200. При этом последний процессор на самом деле не приносит сильного преимущества S22 по сравнению с X3 Pro. Результаты тестов вы можете увидеть ниже. Что интересно: скорость памяти у флагмана S22 меньше, чем у Poco X3 Pro. В чём ещё превосходит Samsung Xiaomi - это наличие полноценной защиты от воды (S22 можно даже погружать на глубину), поддержка беспроводной зарядки.
Далее - о камерах. У Samsung основной объектив - в 50 МП, у Xiaomi - 48 МП; широкоугольные камеры здесь - в 8 и 12 МП соответственно. Из дополнительных камер у Poco - макро- и портретная (по 2 МП), у Samsung - теле- и фотообъектив с оптическим зумом и оптической стабилизацией. Основная камера у флагмана тоже имеет оптическую стабилизацию.
В обоих случаях съёмка видео может вестись в 4К. Однако у Poco она доступна лишь в 30 FPS и только на заднюю камеру. Безусловно, по качеству видеосъёмки выигрывает флагманский S22.
Что касается фото с фронтальной камеры, то смартфоны оказываются почти одинаковыми. Если сравнивать снимки с основного объектива, то результат будет тем же: различий почти нет. Причём кажется, что чётче снимок вышел у Poco X3 Pro.
В режиме ночной съёмки же Samsung делает ожидаемо лучшее фото. И по детализации, и по цветопередаче. Но опять же отличия эти несущественные. Ещё одно преимущество S22 - это наличие 30-кратного зума. И даже если сравнивать фото, сделанные с 10-кратным зумом на S22 и на X3 Pro, то будет заметно, что Samsung справляется с этим лучше.
По автономности чуть лучше Pоco: его хватит примерно на 1,5 дня, а Samsung - на день. При этом батарея у S22 - всего 3700 мАч, у X3 Pro - 5160 мАч.
Вывод
По мнению ведущего, переплачивать за S22 смысла практически нет. Тем более что у него из дополнительных функций, которых нет у Poco, - это, например, беспроводная зарядка и хорошая полная влагозащита. Также для Galaxy S22 используются более дорогие материалы.