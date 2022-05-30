Правда ли, что Xiaomi среднего класса лучше младших флагманских смартфонов Samsung

Автор канала DimaViper Live сопоставил аппараты Poco X3 Pro и Samsung Galaxy S22 по характеристикам. Также он проверил устройства в работе и узнал, насколько флагманский S22 превосходит X3 Pro среднего класса.

Если говорить о комплектации, то вместе с Samsung вы получаете только кабель. Производитель Poco X3 Pro кладёт, помимо самого смартфона, в коробку чехол, быструю зарядку, кабель. Кроме того, на X3 Pro уже наклеена защитная плёнка. Помимо этого, на Galaxy S22 можно установить только две SIM-карты, а на Poco - и SIM-карту, и карту памяти.

Также Poco X3 Pro оснащён ИК-портом и разъёмом 3,5 мм. Всего этого нет у S22.

По габаритам же удобнее и компактнее оказывается Samsung Galaxy S22. Но если вы хотите смотреть видео или играть, то больше подойдёт для этого Poco X3 Pro за счёт его большого дисплея. Также аккумулятор больше тоже у Poco X3 Pro.

Быстрее из двух устройств запустился Samsung. Установлен на S22 дисплей AMOLED с частотой обновления в 120 Гц, на Poco - IPS-экран с частотой обновления тоже 120 Гц. Сканер отпечатка у Samsung установлен в экране, у Xiaomi - сбоку (встроен в кнопку разблокировки). При этом несмотря на то что по цветам лучше экран у S22, он сильно мерцает по сравнению с дисплеем у X3 Pro.

На Poco X3 Pro установлен Snapdragon 860, на Galaxy S22 - новейший Exynos 2200. При этом последний процессор на самом деле не приносит сильного преимущества S22 по сравнению с X3 Pro. Результаты тестов вы можете увидеть ниже. Что интересно: скорость памяти у флагмана S22 меньше, чем у Poco X3 Pro. В чём ещё превосходит Samsung Xiaomi - это наличие полноценной защиты от воды (S22 можно даже погружать на глубину), поддержка беспроводной зарядки.