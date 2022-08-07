«Приостановленная» Sony не привезла свой новый лучший смартфон в Россию. А как у него с качеством и много ли мы потеряли?Объяснил эксперт
Эксперт YouTube-канала «Честный блог» проверил в работе новинку от Sony - Xperia 1 IV. В комплекте со смартфоном нет ни блока питания, ни кабеля - ничего, кроме документации.
Отличается новый флагман тем, что у него есть специальная кнопка для включения камеры и разъём для наушников. Достаётся без скрепки - то есть просто пальцами - и лоток для SIM-карт. Защищён смартфон также от пыли и влаги по стандарту IP68.
Частота обновления экрана здесь - 120 Гц (можно менять на 60 Гц). Кроме того, разрешение экрана у Sony составляет 4К. Вместе с тем яркость составляет всего 350 нит в ручном режиме, 570 нит - в автоматическом. При ярком свете максимум, которого можно достичь, - это 650 нит.
Звучание здесь стерео. Само по себе оно очень качественное.
Работает на Xperia 1 IV на Android 12. Причём оболочка выглядит как «чистый» Android.
Для геймеров у Sony есть специальные настройки - Game Center. Там можно выставить все нужные для игр параметры. Однако в Call of Duty и в другие игры вы сможете поиграть с максимальной частотой обновления в 60 Гц. Также аппарат очень быстро нагревается и сбрасывает мощность на 50 процентов. Это можно увидеть по замерам ниже. Причём почему-то процессор Snapdragon 8 Gen 1 у Xperia 1 IV набирает баллов в AnTuTu меньше, чем Snapdragon 888.
Кроме того, новинка позволяет стримить игры и сразу же всё это показывать на YouTube.
Несмотря на то что смартфон оснащён хорошим аккумулятором в 5000 мА*ч, он не поддерживает особо быструю зарядку. При помощи блока питания в 33 Вт вы будете заряжать устройство почти два часа. Обеспечивает при этом смартфон всего 3 часа 55 минут работы экрана, причём после этого остаётся всего пять процентов заряда.
Камера обладает телеобъективом с непрерывным оптическим зумом. Всего на задней панели установлены три камеры с оптической стабилизацией, каждая из них имеет разрешение в 12 МП. Это основная, сверхширокоугольная и телефотообъектив. Фронтальная камера также отличается разрешением в 12 МП.
Одна из фишек камеры Xperia 1 IV - возможность записывать замедленное видео в 4К 120 к/с. Сами по себе программные приложения обладают довольно сложным интерфейсом. Ещё одна особенность аппарата - это фокусировка по глазам. При этом ночного режима здесь нет, хотя есть целых три программных приложения для фото- и видеосъёмки.