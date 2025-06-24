Прирост качества камер HONOR 400 Pro сравнили с предшественником 200 Pro

Прирост качества камер HONOR 400 Pro сравнили с предшественником 200 ProРазница оказалась незначительной
Стабилизация при съёмке видео в 4К 30 к/с на основную камеру у обоих смартфонов была отличной. А вот при съёмке на фронтальную камеру угол обзора у 400 Pro немного больше.
При максимальном 10-кратном зуме в 4К 60 к/с чуть более чёткой картинка получается на 400 Pro.
Удивительно, но HONOR 400 Pro делает фото в высоком разрешении и на телевик намного медленнее, чем 200 Pro. Кроме того, при приближении объекта гораздо быстрее автофокусировка работает у 200 Pro.
В ночное время при использовании зума чуть более качественные видео снимает 400 Pro.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
С точки зрения камеры особой разницы между HONOR 200 Pro и 400 Pro, по мнению эксперта, нет. Однако 200 Pro обновляться будет 2 года, а вот 400 Pro - 6 лет. Вдобавок к этому у новинки есть крутые функции ИИ.