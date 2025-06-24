Прирост качества камер HONOR 400 Pro сравнили с предшественником 200 Pro

Стабилизация при съёмке видео в 4К 30 к/с на основную камеру у обоих смартфонов была отличной. А вот при съёмке на фронтальную камеру угол обзора у 400 Pro немного больше.

При максимальном 10-кратном зуме в 4К 60 к/с чуть более чёткой картинка получается на 400 Pro.

Удивительно, но HONOR 400 Pro делает фото в высоком разрешении и на телевик намного медленнее, чем 200 Pro. Кроме того, при приближении объекта гораздо быстрее автофокусировка работает у 200 Pro.

В ночное время при использовании зума чуть более качественные видео снимает 400 Pro.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.