Процессор или экран: что важнее при покупке смартфона

Процессор или экран: что важнее при покупке смартфонаВсё не так однозначно, как кажется
Есть несколько вариантов использования смартфона, когда мощный процессор играет ключевую роль.
Например, если вы записываете видео в 4К или 8К, а потом монтируете его прямо на устройстве. Также на процессор оказывается сильная нагрузка, когда вы снимаете с высокой частотой кадров либо в HDR-режиме.
Ещё один сценарий, когда без топового чипа не обойтись, - работа с профессиональными приложениями. Это CAD для мобильных устройств, редакторы 3D-моделей, специальные программы для инженеров и архитекторов. Ещё производительность важна для людей, которые пользуются смартфоном, чтобы получить доступ к рабочему столу.
При многозадачности мощный процессор тоже сможет обеспечить комфортную работу. Ну и нельзя забывать о перспективах: топовый чип даст возможность запускать без проблем любые приложения и пользоваться смартфоном минимум несколько лет подряд.
Но бывают ситуации, когда вместо хорошего процессора лучше сделать ставку на качественный экран.
Если вы много читаете со смартфона, проводите немало времени в соцсетях, в Интернете, то топовый дисплей поможет глазам меньше уставать. Важен экран и при работе с изображениями (в частности, его цветопередача), и при запуске игр, скроллинге социальных сетей (здесь главную роль играет частота обновления).
В целом если вы покупаете смартфон, чтобы использовать его несколько лет в режиме многозадачности, запускать на нём требовательные игры и приложения, то лучше брать модель с мощным процессором. Если же вам нужен аппарат для соцсетей, мессенджеров, чтения, просмотра видео, фото, комфортной навигации, то берите телефон с качественным экраном, обладающим высокой яркостью, частотой обновления, хорошей цветопередачей.