Процессор или экран: что важнее при покупке смартфона

Есть несколько вариантов использования смартфона, когда мощный процессор играет ключевую роль.

Например, если вы записываете видео в 4К или 8К, а потом монтируете его прямо на устройстве. Также на процессор оказывается сильная нагрузка, когда вы снимаете с высокой частотой кадров либо в HDR-режиме.

Ещё один сценарий, когда без топового чипа не обойтись, - работа с профессиональными приложениями. Это CAD для мобильных устройств, редакторы 3D-моделей, специальные программы для инженеров и архитекторов. Ещё производительность важна для людей, которые пользуются смартфоном, чтобы получить доступ к рабочему столу.

При многозадачности мощный процессор тоже сможет обеспечить комфортную работу. Ну и нельзя забывать о перспективах: топовый чип даст возможность запускать без проблем любые приложения и пользоваться смартфоном минимум несколько лет подряд.