Телефоны
Опубликовано 09 июля 2025, 04:30
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Процессор или экран: что важнее при покупке смартфона

Всё не так однозначно, как кажется
Маркетологи сегодня предлагают всё больше новых функций, но не все они действительно будут полезны обычному пользователю смартфона. Более того, существует довольно много моделей, который обладают мощным процессором, но и посредственным экраном, и наоборот. Так что же выбрать и как не прогадать?
Процессор или экран: что важнее при покупке смартфона
© https://ru.freepik.com

Есть несколько вариантов использования смартфона, когда мощный процессор играет ключевую роль.

Например, если вы записываете видео в 4К или 8К, а потом монтируете его прямо на устройстве. Также на процессор оказывается сильная нагрузка, когда вы снимаете с высокой частотой кадров либо в HDR-режиме.

Ещё один сценарий, когда без топового чипа не обойтись, - работа с профессиональными приложениями. Это CAD для мобильных устройств, редакторы 3D-моделей, специальные программы для инженеров и архитекторов. Ещё производительность важна для людей, которые пользуются смартфоном, чтобы получить доступ к рабочему столу.

При многозадачности мощный процессор тоже сможет обеспечить комфортную работу. Ну и нельзя забывать о перспективах: топовый чип даст возможность запускать без проблем любые приложения и пользоваться смартфоном минимум несколько лет подряд.

Процессор или экран: что важнее при покупке смартфона
© https://ru.freepik.com

Но бывают ситуации, когда вместо хорошего процессора лучше сделать ставку на качественный экран.

Если вы много читаете со смартфона, проводите немало времени в соцсетях, в Интернете, то топовый дисплей поможет глазам меньше уставать. Важен экран и при работе с изображениями (в частности, его цветопередача), и при запуске игр, скроллинге социальных сетей (здесь главную роль играет частота обновления).

В целом если вы покупаете смартфон, чтобы использовать его несколько лет в режиме многозадачности, запускать на нём требовательные игры и приложения, то лучше брать модель с мощным процессором. Если же вам нужен аппарат для соцсетей, мессенджеров, чтения, просмотра видео, фото, комфортной навигации, то берите телефон с качественным экраном, обладающим высокой яркостью, частотой обновления, хорошей цветопередачей.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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