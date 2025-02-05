Просадки до 38 к/с в Genshin: Redmi Note 14 Pro 5G испытали в современных смартфонных играх

Тестирование началось с соревновательных проектов. Mobile Legends Даже на максимальных настройках в этой игре не было проблем с производительностью. То есть она шла плавно, без подтормаживаний. Самый низкий FPS составлял 86 к/с. При этом смартфон немного нагрелся уже после этой игры. С суперчастотой кадров и ультра-пресетом удалось получить в Mobile Legends 86-92 к/с.

В League of Legends Wildrift частоту кадров установили на 120 FPS, качество графики поставили высокое, разрешение - среднее. Шло всё тоже плавно и без задержек. При этом FPS был выше 60 к/с. В целом производительность составляла 77-88 к/с в битвах и 116-120 к/с вне их.

Call of Duty Mobile запускалась с частотой кадров Ultra и низким качеством графики. Игра была плавной и без подтормаживаний, но смартфону было сложно поддерживать FPS выше 60 к/с. В среднем здесь удалось получить 57-61 к/с.