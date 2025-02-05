Просадки до 38 к/с в Genshin: Redmi Note 14 Pro 5G испытали в современных смартфонных играх

Просадки до 38 к/с в Genshin: Redmi Note 14 Pro 5G испытали в современных смартфонных играхВ требовательных проектах у вас будет нестабильный FPS
Тестирование началось с соревновательных проектов. Mobile Legends Даже на максимальных настройках в этой игре не было проблем с производительностью. То есть она шла плавно, без подтормаживаний. Самый низкий FPS составлял 86 к/с. При этом смартфон немного нагрелся уже после этой игры. С суперчастотой кадров и ультра-пресетом удалось получить в Mobile Legends 86-92 к/с.
В League of Legends Wildrift частоту кадров установили на 120 FPS, качество графики поставили высокое, разрешение - среднее. Шло всё тоже плавно и без задержек. При этом FPS был выше 60 к/с. В целом производительность составляла 77-88 к/с в битвах и 116-120 к/с вне их.
Call of Duty Mobile запускалась с частотой кадров Ultra и низким качеством графики. Игра была плавной и без подтормаживаний, но смартфону было сложно поддерживать FPS выше 60 к/с. В среднем здесь удалось получить 57-61 к/с.
Далее были уже требовательные к графике игры.
Wuthering Waves шла с низкой графикой и 60 FPS. Во время игры была масса просадок кадров, особенно при боях. В целом удалось получить от 34 до 43 к/с вне битв и от 23 до 34 к/с в бою.
Zenless Zone Zero тестировалась с низким пресетом и 60 к/с. Были заметны во время игры подтормаживания. На 6th Street FPS составлял 27-31 к/с, на Lumina Square - 20-25 к/с. Во время же боя частота кадров колеблется от 9 до 30 к/с. В целом средняя производительность здесь была на уровне 12-24 к/с в бою и 25-33 к/с вне его.
Genshin Impact запускалась с теми же самыми настройками: низкое качество графики и 60 FPS. Играть в неё было приятнее, чем в предыдущие две, просадок кадров или подтормаживаний не наблюдалось. Однако вне боя здесь удалось получить 34-44 к/с, во время битв - 38-41 к/с.
Вывод
Redmi Note 14 Pro 5G - неплохой вариант для игр, но только не для тех, которые требовательны к графике.