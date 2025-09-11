Противоречивый смартфон: обзорщик о плюсах и минусах нового Samsung Galaxy A17

Противоречивый смартфон: обзорщик о плюсах и минусах нового Samsung Galaxy A17Не ужасен, но своих денег не стоит
Samsung заявляет, что даже бюджетную линейку вроде А17 будет обновлять долго: в течение 6 лет. Но стоит ли ради этого брать эту модель?
DimaViper протестировал А17 с 4/128 ГБ памяти. Смартфон имеет полностью пластиковый корпус, а вот разъёма для наушников у него нет.
Дисплей у новинки с диагональю 6,7", матрицей AMOLED, частотой обновления 90 Гц. Из коробки работает телефон на Android 15.
Процессор на А17 установлен фирменный от Samsung - Exynos 1330. Результаты его тестирования вы можете посмотреть выше на скриншотах. Также у А17 есть модуль NFC, то есть вы сможете оплачивать смартфоном покупки.
Динамик у А17 всего один. В PUBG на максимальных настройках графики у него случаются подтормаживания, да и в целом игра идёт не совсем плавно.
Основная камера у А17 имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию. Ещё есть ультраширик на 5 МП, макро на 2 МП, фронтальная камера на 13 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Видео записывать можно на А17 только в Full HD.
Аккумулятор здесь на 5000 мА*ч, а мощность зарядки - 25 Вт (но её придётся покупать дополнительно).
Вывод
Вместе с Samsung Galaxy A17 вы получите обновления в течение 6 лет, устаревший дизайн, 4/128 ГБ в минимальной комплектации, неплохую для бюджетного сегмента основную камеру, NFC, частоту обновления экрана 90 Гц, но подтормаживания в играх. Переходить на этот смартфон имеет смысл разве что тем, у кого сейчас Galaxy A12 или А13.