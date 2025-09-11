Противоречивый смартфон: обзорщик о плюсах и минусах нового Samsung Galaxy A17

Процессор на А17 установлен фирменный от Samsung - Exynos 1330. Результаты его тестирования вы можете посмотреть выше на скриншотах. Также у А17 есть модуль NFC, то есть вы сможете оплачивать смартфоном покупки.

Динамик у А17 всего один. В PUBG на максимальных настройках графики у него случаются подтормаживания, да и в целом игра идёт не совсем плавно.

Основная камера у А17 имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию. Ещё есть ультраширик на 5 МП, макро на 2 МП, фронтальная камера на 13 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Видео записывать можно на А17 только в Full HD.

Аккумулятор здесь на 5000 мА*ч, а мощность зарядки - 25 Вт (но её придётся покупать дополнительно).

Вывод

Вместе с Samsung Galaxy A17 вы получите обновления в течение 6 лет, устаревший дизайн, 4/128 ГБ в минимальной комплектации, неплохую для бюджетного сегмента основную камеру, NFC, частоту обновления экрана 90 Гц, но подтормаживания в играх. Переходить на этот смартфон имеет смысл разве что тем, у кого сейчас Galaxy A12 или А13.