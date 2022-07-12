Проверьте, правильно ли вы заряжаете свой iPhone

Возможно, у вас уже возникал вопрос вроде «А можно ли ставить iPhone на ночь на зарядку?» Делать это можно, но важно, чтобы блок питания и провод были исправными. Кроме того, в iPhone есть встроенная функция «Оптимизированная зарядка аккумулятора», благодаря которой ваша батарея «проживёт» дольше. Эта функция позволяет смартфону анализировать, когда конкретно и как долго вы заряжаете устройство, а затем дозаряжать его до 100 процентов в определённое время. Связано это с тем, что полностью заряженный аккумулятор быстрее портится. А для того чтобы проверить, активирована ли эта функция, достаточно зайти в «Настройки», затем в пункт «Аккумулятор», потом в раздел «Состояние аккумулятора», а из него - в раздел «Оптимизированная зарядка аккумулятора».

Чисто теоретически iPhone может загореться во время зарядки. Однако производитель отмечает, что если выполнять всё строго по инструкции по безопасности, то риск будет минимальным.

К возгоранию могут привести неоригинальные и некачественные адаптеры и кабели. Также устройство способно загореться, если вы уснёте вместе с iPhone, который стоит на зарядке. Также не рекомендуется спать на беспроводной зарядке или на адаптере питания, класть их на собственное тело, под подушку или под одеяло, если вы поставили смартфон на зарядку.