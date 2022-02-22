Пять лучших смартфонов на начало 2022 года сравнили по автономности

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Пять лучших смартфонов на начало 2022 года сравнили по автономностиТестирование провели на YouTube-канале Mrwhosetheboss
Ведущий канала Mrwhosetheboss на YouTube в одном из выпусков сопоставил время работы пяти лучших мобильных устройств начала 2022-го: Samsung S22 Ultra, Samsung S21 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro, Xiaomi 12 Pro.
Эксперт YouTube-канала Mrwhosetheboss выяснил, какой флагманский смартфон на начало 2022 года дольше остальных держит заряд. Всего в тестировании приняли участие пять моделей: Samsung S22 Ultra, Samsung S21 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro, Xiaomi 12 Pro.
В ходе теста аппараты нагружали различным образом. Например, при помощи запуска видео, прохождения игр, съёмки фото и видео и т.п.
В результате оказалось, что лучшей автономностью обладает продукт Apple - iPhone 13 Pro Max (10 часов 27 минут). Первым же из всех разрядился Pixel 6 Pro, проработав 7 часов 6 минут. Немного дольше смог продержаться Xiaomi - 7 часов 34 минуты. На третьем месте оказался S22 Ultra с 8 часами 8 минутами, на втором - S21 Ultra с 8 часами 15 минутами.
Источник: Mrwhosetheboss