Пять лучших смартфонов на начало 2022 года сравнили по автономности

Эксперт YouTube-канала Mrwhosetheboss выяснил, какой флагманский смартфон на начало 2022 года дольше остальных держит заряд. Всего в тестировании приняли участие пять моделей: Samsung S22 Ultra, Samsung S21 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro, Xiaomi 12 Pro.

В ходе теста аппараты нагружали различным образом. Например, при помощи запуска видео, прохождения игр, съёмки фото и видео и т.п.