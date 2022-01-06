Пять самых необычных смартфонов на Linux

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Пять самых необычных смартфонов на LinuxИх перечислили в блоге компании Selectel на «Хабре»
Несмотря на то что 2022-й год уже наступил, некоторые всё ещё размышляют о покупке техники. Например, о выборе нового смартфона. Эксперты IT-компании Selectel предлагают рассмотреть пять вариантов мобильных аппаратов на платформе Linux.
В список ниже вошли пять моделей. При этом часть из них - с физической клавиатурой.
- Astro Slide. Пока что этот смартфон не начал продаваться, но совсем скоро должен появиться в магазинах. Планируется, что он будет представлен на выставке Consumer Electronics Show 2022 (CES). Из особенностей устройства - наличие физической клавиатуры. Он довольно маленькая, поэтому печатать большие тексты не получится - только отправлять короткие сообщения. При этом сама клавиатура является механической, оснащена подсветкой. Базируется устройство на процессоре Dimensity 900, имеет две камеры (фронтальная, основная), два экрана (один из них меньше - чтобы получать уведомления, когда телефон находится в закрытом виде), аккумулятор в 4000 мА*ч.
- F(x)tec Pro1-X. Ещё один хороший телефон, имеющий физическую клавиатуру (66 кнопок). Правда, она не настолько удобная, как у Astro Slide, поэтому печатать быстро при помощи неё не получится. Здесь есть три камеры (одна фронтальная, две тыловые), батарея ёмкостью 2300 мА*ч и процессор Qualcomm Snapdragon 662. Также смартфон позволяет работать сразу с двумя приложениями: они оба одновременно появляются на экране. Также есть возможность работать с ОС Android и Ubuntu Touch OS.
- Cosmo Communicator. Девайс, который выглядит очень стильно. Понравится модель специалистам в области информационных технологий. Кроме того, её можно использовать как мини-ноутбук. Коммуникатор имеет два дисплея, одну камеру в 24 МП, аккумулятор ёмкостью 4220 мА*ч. Установлен здесь процессор MediaTek Helio P70, объём ОЗУ составляет 6 ГБ, внутренней - 128 ГБ.
- Librem 5. Здесь нет уже физической клавиатуры, зато уровень защиты от внешних факторов - на высоте. К примеру, у смартфона можно отключить модем, WiFi/Bluetooth, а также камеру с микрофоном и др. Это предотвратит вероятность отслеживания устройства. Оснащён телефон процессором i.MX8M (Quad Core) max. 1.5GHz, имеет 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч. Также здесь можно найти две камеры (фронтальная, задняя).
- PinePhone. Рассматриваются автором две версии телефона: Pro и обычная. В простой версии имеется 2 или 3 ГБ ОЗУ, 16 или 32 ГБ eMMC. Есть также переходник USB Type-C, позволяющий использовать устройство как рабочую станцию. В Pro-версии установлен процессор Rockchip RK3399S, ОЗУ в 16 ГБ, внутренняя память в 128 ГБ.
Источник: Хабр