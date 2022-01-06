Пять самых необычных смартфонов на Linux

Их перечислили в блоге компании Selectel на «Хабре»

Несмотря на то что 2022-й год уже наступил, некоторые всё ещё размышляют о покупке техники. Например, о выборе нового смартфона. Эксперты IT-компании Selectel предлагают рассмотреть пять вариантов мобильных аппаратов на платформе Linux.