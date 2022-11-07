Пять самых удобных функций iPhone. И о них редко упоминают

Пять самых удобных функций iPhone. И о них редко упоминаютЕсли вы любитель устройств Apple, то обратите на них внимание
Большинство их тех, кто пользуется гаджетами от Apple, даже не подозревает, сколько полезных функций имеет их техника. Например, вот что вы можете сделать благодаря iPhone.
Многие пользователи iPhone не знают, что их смартфон предлагает на самом деле гораздо больше функций, чем им кажется. Например, о следующих пяти функциях говорят довольно редко.
- Возможность сделать скриншот всей веб-страницы. Правда, возможно это лишь в Safari. После того как вы сделали обычный скриншот, нажмите на его маленькую копию, которая появится в левом нижнем углу. После этого вы сможете отредактировать скриншот. Там же у вас будет пункт «Вся страница», и для сохранения скрина именно всей страницы нужно выбрать его.
- Возможность печатать одной рукой. Если вы зажмёте пальцем в левом нижнем углу клавиатуры значок глобуса, то сможете выбрать пиктограмму клавиатуры. После этого сама клавиатура уменьшится и будет смещена в левую или правую сторону в зависимости от вашего выбора. Для возвращения к привычному формату клавиатуры нужно нажать на белую стрелку, которая находится справа.
- Увеличение громкости звука в наушниках. Делается это через «Настройки». Точнее, через пункты «Звуки, тактильные сигналы» - «Безопасность наушников». Там вы увидите переключатель «Громкие звуки тише», и его нужно передвинуть. Далее перед вами появится шкала, состоящая из пяти ступеней громкости. Но перед тем как выбирать ступень, достаньте из уха наушники, иначе вы можете оглохнуть.
Восстановление в заметках случайно удалённого текста. Для этого коснитесь тремя пальцами одновременно дважды экрана. Тогда вы автоматически вернётесь к предыдущему действию. А, например, в почтовом клиенте для восстановления текста достаточно будет просто потрясти смартфон. Ещё один способ повторить или отменить действие в подобных текстовых приложениях - сделать свайп вправо тремя пальцами сразу (это повторит предыдущее действие) или свайп влево (это, наоборот, отменит то, что вы делали до этого).
Получение доступа к списку истории просмотра в Safari. Если вы будете удерживать плюсик в левой части меню закладок, то получите доступ к списку ссылок недавно открытых страниц.