Пять самых удобных функций iPhone. И о них редко упоминают

Восстановление в заметках случайно удалённого текста. Для этого коснитесь тремя пальцами одновременно дважды экрана. Тогда вы автоматически вернётесь к предыдущему действию. А, например, в почтовом клиенте для восстановления текста достаточно будет просто потрясти смартфон. Ещё один способ повторить или отменить действие в подобных текстовых приложениях - сделать свайп вправо тремя пальцами сразу (это повторит предыдущее действие) или свайп влево (это, наоборот, отменит то, что вы делали до этого).