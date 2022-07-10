Пять шагов, чтобы продлить срок службы батареи вашего смартфона

Не заряжать промороженную батарею. Если вы вдруг зимой решите в мороз в машине зарядить смартфон, который «сел» и отключился, то знайте, что это плохая идея. Зарядка замёрзшего аккумулятора только сократит его жизнь. Лучше всего в этом случае положить смартфон в карман и подождать 5-10 минут, пока устройство не отморозится. То же самое нужно сделать с повербанком.