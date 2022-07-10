Пять шагов, чтобы продлить срок службы батареи вашего смартфона

Пять шагов, чтобы продлить срок службы батареи вашего смартфонаЭто позволит реже менять телефон на новый
По мнению пользователя iXBT.com, сегодня в смартфонах устанавливают несъёмные батареи именно для того, чтобы владелец покупал новый аппарат, когда аккумулятор старого окончательно испортится. И вот что нужно делать, чтобы продлить срок службы батареи.
Не разряжать смартфон полностью. Вредит именно постоянная разрядка устройства до 0 %. Кроме того, даже просто нахождение в разряженном состоянии вредит телефону. Максимум, до которого можно безопасно разряжать смартфон, - это 20 %. И даже если вы оставляете старый телефон у себя храниться, то время от времени нужно его подзаряжать.
Не злоупотреблять высокими токами зарядки. Дело в том, что чем мощнее зарядка, тем сильнее будет нагреваться аккумулятор и тем меньше вам он прослужит. Чтобы решить эту проблему, достаточно воспользоваться зарядкой, для которой требуется 2-3А. Что касается мощности, то обычно хватает 18 Вт.
Не заряжать промороженную батарею. Если вы вдруг зимой решите в мороз в машине зарядить смартфон, который «сел» и отключился, то знайте, что это плохая идея. Зарядка замёрзшего аккумулятора только сократит его жизнь. Лучше всего в этом случае положить смартфон в карман и подождать 5-10 минут, пока устройство не отморозится. То же самое нужно сделать с повербанком.
Избегать перегрева аккумулятора. Например, ни в коем случае нельзя держать аппарат на солнце, так как это может нагреть батарею до 60-70 градусов.
Отказаться от недорогих зарядок. Вполне можно использовать зарядку с одним портом с 2А, но от устройства с несколькими портами лучше отказаться.