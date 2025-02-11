Quke: Poco X7 Pro хорош для игр, но не выдающийся в остальном

Xiaomi Poco X7 Pro работает на очень мощном процессоре. Это Dimensity 8400 Ultra. Он набирает в AnTuTu более 1,5 миллиона баллов.

Отличается смартфон также зарядкой на 90 Вт в комплекте, аккумулятором на 6000 мА*ч, неплохой основной камерой на 50 МП.

В комплекте с Poco X7 Pro идут, помимо зарядки, чехол, кабель, документация. На экран сразу с завода наклеена защитная плёнка. При этом корпус у смартфона полностью пластиковый. У него также есть защита от воды по стандарту IP68.

Экран у Poco X7 Pro имеет диагональ 6,7″, матрицу AMOLED, частоту обновления 120 Гц. Пиковая яркость, как заявлено, — 3200 нит. Ориентирован смартфон в том числе и на геймеров. В Интернете, правда, люди жалуются, что дисплей зеленит.

Из минусов: виртуальный датчик приближения. Поэтому работает он плохо.