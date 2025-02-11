Quke: Poco X7 Pro хорош для игр, но не выдающийся в остальном

Quke: Poco X7 Pro хорош для игр, но не выдающийся в остальномИ конкурентов у него много
Xiaomi Poco X7 Pro работает на очень мощном процессоре. Это Dimensity 8400 Ultra. Он набирает в AnTuTu более 1,5 миллиона баллов.
Отличается смартфон также зарядкой на 90 Вт в комплекте, аккумулятором на 6000 мА*ч, неплохой основной камерой на 50 МП.
В комплекте с Poco X7 Pro идут, помимо зарядки, чехол, кабель, документация. На экран сразу с завода наклеена защитная плёнка. При этом корпус у смартфона полностью пластиковый. У него также есть защита от воды по стандарту IP68.
Экран у Poco X7 Pro имеет диагональ 6,7″, матрицу AMOLED, частоту обновления 120 Гц. Пиковая яркость, как заявлено, — 3200 нит. Ориентирован смартфон в том числе и на геймеров. В Интернете, правда, люди жалуются, что дисплей зеленит.
Из минусов: виртуальный датчик приближения. Поэтому работает он плохо.
В AnTuTu у смартфона 1,5 миллиона баллов. Однако он и нагревается до 45 градусов во время тестов.
Все игры на Poco X7 Pro идут с высокими и ультравысокими настройками графики. Но нагрев всё же есть.
Смартфон без игр доживает до конца дня, и у него остаётся 40% заряда. До 100% зарядить его можно за 45 минут.
Селфи-камера у Poco X7 Pro имеет разрешение 20 МП. Видео в 4К она не умеет записывать вообще — только в Full HD 30 к/с. Задняя камера двойная. Основной модуль у неё на 50 МП с оптической стабилизацией, а ширик на 8 МП. Примеры снимков — выше. Для своего бюджета здесь вполне сносная камера.
Вывод
Xiaomi Poco X7 Pro — устройство, которое даёт высокую производительность за свою цену. Также вы получаете хорошую автономность, быструю зарядку, симпатичный экран, неплохую основную камеру. Аппарат это в целом неплохой, но конкурентов у него много.