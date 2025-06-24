Quke.ru опубликовали рейтинг лучших смартфонов до 20 тысяч рублей

Samsung Galaxy A36/A26. У А36 есть полноценная влагозащита по стандарту IP67, поддержка зарядки на 45 Вт, процессор Snapdragon 6 Gen 3. Конечно, А26 на его фоне будет попроще и подешевле, но его тоже можно рассмотреть, если у вас совсем мало денег и вы хотите именно Samsung.

Samsung Galaxy A35. Главное здесь - смотреть на цену. Если он сильно дешевле, чем А36 и А26, то есть смысл брать. Но если разница всего 1000 рублей, то не стоит.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro/13 Pro/13 Pro+. Эти смартфоны очень сильно похожи. Но 13 Pro, например, имеет плоское стекло. При этом из всех этих моделей лучше будет, конечно, 13 Pro+: и по камере, и по производительности, и по влагозащите, и по дисплею.