Quke.ru опубликовали рейтинг лучших смартфонов до 20 тысяч рублей

Quke.ru опубликовали рейтинг лучших смартфонов до 20 тысяч рублейМожете их заказывать их уже сейчас
Samsung Galaxy A36/A26. У А36 есть полноценная влагозащита по стандарту IP67, поддержка зарядки на 45 Вт, процессор Snapdragon 6 Gen 3. Конечно, А26 на его фоне будет попроще и подешевле, но его тоже можно рассмотреть, если у вас совсем мало денег и вы хотите именно Samsung.
Samsung Galaxy A35. Главное здесь - смотреть на цену. Если он сильно дешевле, чем А36 и А26, то есть смысл брать. Но если разница всего 1000 рублей, то не стоит.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro/13 Pro/13 Pro+. Эти смартфоны очень сильно похожи. Но 13 Pro, например, имеет плоское стекло. При этом из всех этих моделей лучше будет, конечно, 13 Pro+: и по камере, и по производительности, и по влагозащите, и по дисплею.
Poco X7. На нём стоит процессор Dimensity 7300 Ultra. Здесь упор больше именно на игровую производительность, а камеры и дисплей будут слабее.
Realme 13+. Он лучше, чем Realme 14 и 14 5G. У него также отличный процессор - Dimensity 7300 Ultra. То есть вы получаете мощный аппарат с плоским дисплеем, отличной камерой, хорошими автономностью и прошивкой.
Iqoo Z10. За около 20 тысяч рублей вы получаете огромный аккумулятор на 7300 мА*ч, прекрасный процессор с 800 000 баллов в AnTuTu, неплохую камеру, защиту от ударов, пыли, влаги. Однако не покупайте китайскую версию этого смартфона - только глобальную. Дело в том, что в китайских версиях нет Google-сервисов, есть китайские иероглифы, отсутствует часть частот.
Tecno Camon 40 и Infinix Note 50. Очень похожие смартфоны с поддержкой нейросетей (в прошивке - DeepSeek). Infinix имеет металлический корпус, интересный дизайн, у Tecno больше упор на камеру, есть защита от влаги и ударов.