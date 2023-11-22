Работник мастерской показал и отремонтировал поджаренный в микроволновке iPhone 14 Pro

Тем не менее материнская плата всё-таки не сгорела. Это значит, что заменить другие компоненты и починить телефон вполне реально. Но возникла ещё одна проблема: телефон через какое-то время после запуска стал автоматически выключаться и перезагружаться.

Увидеть всё в динамике вы можете ниже на видео.