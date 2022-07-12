Раньше было лучше: Xiaomi Poco M4 5G получил всего 5.5 балла из 10 за ремонтопригодность

Раньше было лучше: Xiaomi Poco M4 5G получил всего 5.5 балла из 10 за ремонтопригодностьОб этом рассказал специалист сервисного центра
Ведущий YouTube-канала PBKreviews выяснил, насколько просто будет заменить детали у Xiaomi Poco M4 5G на новые. Для этого он полностью разобрал устройство и оценил аппарат по ремонтопригодности.
Для извлечения батареи используется «язычок». Это помогает вытащить аккумулятор без дополнительных инструментов.
В случае если вы захотите поменять дисплей у этого смартфона, вам нужно будет снять заднюю часть корпуса, открутить винты, убрать верхнюю и нижнюю пластиковые крышки, отсоединить кабель аккумулятора и кабель экрана, кабели в нижней части аппарата, снять вспомогательную плату. После этого можно будет собственно менять экран на новый.
В целом Xiaomi Poco M4 5G получил 5,5 балла из 10. Из них - 1 балл из 2 за дизайн (расположение элементов и время, которое нужно на ремонт), 2 балла из 2 за лёгкость обнаружения необходимых запчастей, 0,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 1 балл из 2 за простоту замены батареи, 1 балл из 2 за простоту замены остальных частей.
Также низкие баллы за ремонтопригодность получили такие устройства, как Realme 9 Pro Plus (4,5 балла), OnePlus Nord CE 2 (3,5 балла) и др.