Раньше было лучше: Xiaomi Poco M4 5G получил всего 5.5 балла из 10 за ремонтопригодность

Ведущий YouTube-канала PBKreviews выяснил, насколько просто будет заменить детали у Xiaomi Poco M4 5G на новые. Для этого он полностью разобрал устройство и оценил аппарат по ремонтопригодности.

Для извлечения батареи используется «язычок». Это помогает вытащить аккумулятор без дополнительных инструментов.

В случае если вы захотите поменять дисплей у этого смартфона, вам нужно будет снять заднюю часть корпуса, открутить винты, убрать верхнюю и нижнюю пластиковые крышки, отсоединить кабель аккумулятора и кабель экрана, кабели в нижней части аппарата, снять вспомогательную плату. После этого можно будет собственно менять экран на новый.