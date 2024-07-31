Раскладушку Samsung Z Flip 6 сравнили с Motorola Razr 50 Ultra

Главное отличие Samsung Z Flip 6 от Motorola Razr 50 Ultra заключается в размере их внешнего экрана. У Moto он занимает всю панель в отличие от Samsung.

К сожалению, у Motorola Razr 50 Ultra китайская версия без русского языка. Поэтому вам придётся дополнительно настраивать смартфон после покупки. То есть удалять ненужные приложения, включать Google-сервисы и т. п. Хотя существует ещё глобальная версия этой модели, но не всегда её удаётся достать. С этой точки зрения оболочка у Samsung гораздо лучше. К тому же вы получите официальную гарантию.

Из процессоров на Samsung Z Flip 6 стоит Snapdragon 8 Gen 3, на Motorola Razr 50 Ultra — Snapdragon 8s Gen 3. В реальности и в тестах Flip 6 действительно «летает» по сравнению с Moto.