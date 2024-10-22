Раскрыто, для чего на смартфоне нужен режим полёта

Когда вы активируете «Режим полёта», все функции на смартфоне, для которых нужны радиосигналы, отключаются. Это сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.

Главное назначение такого режима — это соответствие правилам авиаперелётов. На борту самолётов всё ещё требуют отключать беспроводные соединения, а самый удобный способ сделать это — активировать «Режим полёта». Тем более что устройством вы всё равно сможете пользоваться дальше.

Благодаря «Режиму полёта» можно экономить заряд батареи, быстро перезагрузить сетевые модули.