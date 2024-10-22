Телефоны
Опубликовано 22 октября 2024, 16:30
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Раскрыто, для чего на смартфоне нужен режим полёта

И когда им стоит пользоваться
Сегодня большинство мобильных устройств оснащены «Режимом полёта». Эта функция позволяет временно отключать все виды радиосигналов на телефоне. Но в каких ситуациях это необходимо?
Раскрыто, для чего на смартфоне нужен режим полёта
© kandinsky21_bot

Когда вы активируете «Режим полёта», все функции на смартфоне, для которых нужны радиосигналы, отключаются. Это сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.

Главное назначение такого режима — это соответствие правилам авиаперелётов. На борту самолётов всё ещё требуют отключать беспроводные соединения, а самый удобный способ сделать это — активировать «Режим полёта». Тем более что устройством вы всё равно сможете пользоваться дальше.

Благодаря «Режиму полёта» можно экономить заряд батареи, быстро перезагрузить сетевые модули.

Раскрыто, для чего на смартфоне нужен режим полёта
© Asad Photo Maldives

Также в некоторых местах использование мобильной связи и других радиосигналов запрещено. Это, например, некоторые больницы, промышленные объекты, исследовательские лаборатории. Там это может помешать работе оборудования.

Полезной функция «Режим полёта» может быть во время важной встречи или какого-то мероприятия. Так вы не будете отвлекаться на звонки и сообщения.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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