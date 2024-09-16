Раскрыто, помогает ли тёмная тема экономить заряд смартфона

Компания Google провела исследование, в ходе которого выяснилось, как влияет на заряд телефона использование тёмной темы. На устройствах с OLED-экранами эта настройка помогла сэкономить 15−63% заряда, а вот на гаджетах с LCD-экранами такого эффекта не было.

Также исследование Университета Пердью продемонстрировало, что при яркости дисплея не более 30−50% тёмная тема эффективна лишь на 3−9%.