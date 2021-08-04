Раскрыты недостатки элитного китайского смартфона из драгоценных металлов стоимостью 650 тысяч рублей

Он отметил впечатляющий дизайн устройства, изготовленного из крокодильей кожи, отполированного титана, сапфирового стекла. На корпус смартфона также нанесено золотое напыление, натуральным алмазом, желтым сапфиром и синтетическим рубином.

Второе, что удивило Кима, - встроенная память. Она составляет 1 Тб.

Производительность аппарата, как заметил блогер, на высоте. Работает смартфон быстро, но немного нагревается. Возможная причина - второй сенсорный дисплей рядом с основной камерой. Что интересно, фронтальная камера здесь двойная.

То, ради чего стоит приобрести 8848 Titanium M6, - это роскошный дизайн и большой объём встроенной памяти. Так заключил Ким по итогам тестирования.

О выходе смартфона и его характеристиках вы можете узнать по ссылке.