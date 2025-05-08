Равные по цене смартфоны Infinix и Tecno сравнили по скорости работы

Оба смартфона работают на процессоре Helio G100 Ultimate. При этом у Camon 40 Pro оперативной памяти 8 ГБ, а у Infinix Note 50 Pro - 12 ГБ.

На почти две секунды быстрее запустился Tecno Camon 40 Pro.

Приложение для набора номера, настройки, Amazon открывались на устройствах с одной и той же скоростью.