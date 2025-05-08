Равные по цене смартфоны Infinix и Tecno сравнили по скорости работы

Опубликовано 08 мая 2025, 16:301 мин.
Равные по цене смартфоны Infinix и Tecno сравнили по скорости работыЧуть лучше в играх был Camon 40 Pro
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason эксперт продемонстрировал, насколько быстро открывают разные приложения и игры Infinix Note 50 Pro и Tecno Camon 40 Pro.
Оба смартфона работают на процессоре Helio G100 Ultimate. При этом у Camon 40 Pro оперативной памяти 8 ГБ, а у Infinix Note 50 Pro - 12 ГБ.
На почти две секунды быстрее запустился Tecno Camon 40 Pro.
Приложение для набора номера, настройки, Amazon открывались на устройствах с одной и той же скоростью.
С игровыми приложениями ситуация была похожей. Candy Crush чуть быстрее загружалась на Camon 40 Pro, Pin Out - одновременно, Snapchat и Spotify тоже. Игры Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG также запускались с одинаковой скоростью на обоих смартфонах.
Вывод
В целом Tecno Camon 40 Pro немного быстрее загружает игры, а вот в системных приложениях у обоих устройств ситуация одинаковая.
Источник: Tech Reason
Автор:Валерия Филимонова