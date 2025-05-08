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Опубликовано 08 мая 2025, 16:30
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Равные по цене смартфоны Infinix и Tecno сравнили по скорости работы

Чуть лучше в играх был Camon 40 Pro
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason эксперт продемонстрировал, насколько быстро открывают разные приложения и игры Infinix Note 50 Pro и Tecno Camon 40 Pro.
Равные по цене смартфоны Infinix и Tecno сравнили по скорости работы
© Tech Reason

Оба смартфона работают на процессоре Helio G100 Ultimate. При этом у Camon 40 Pro оперативной памяти 8 ГБ, а у Infinix Note 50 Pro - 12 ГБ.

На почти две секунды быстрее запустился Tecno Camon 40 Pro.

Приложение для набора номера, настройки, Amazon открывались на устройствах с одной и той же скоростью.

Равные по цене смартфоны Infinix и Tecno сравнили по скорости работы
© Tech Reason

С игровыми приложениями ситуация была похожей. Candy Crush чуть быстрее загружалась на Camon 40 Pro, Pin Out - одновременно, Snapchat и Spotify тоже. Игры Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG также запускались с одинаковой скоростью на обоих смартфонах.

Вывод

В целом Tecno Camon 40 Pro немного быстрее загружает игры, а вот в системных приложениях у обоих устройств ситуация одинаковая.