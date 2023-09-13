Равные по цене смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

Равные по цене смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работыВот какой из них быстрее
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason протестировали скорость открытия игр и приложений у Samsung Galaxy A24 и Xiaomi Redmi Note 12.
Xiaomi Redmi Note 12 работает на процессоре Snapdragon 685 и имеет 6 Гб оперативной памяти, а Samsung Galaxy A24 оснащён процессором Helio G99 и тоже 6 Гб ОЗУ.
Из двух смартфонов быстрее запустился Samsung Galaxy A24. Причём разница между устройствами составила 3-4 секунды. Набиратель номера тоже чуть быстрее открылся на А24, то же самое касается настроек. Samsung быстрее загружает при открытии и такие приложения, как Amazon.
Из игр запускалась Candy Crush Saga, и она быстрее загрузилась на Samsung. Точно такая же ситуация была с Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG Mobile.
Вывод
В целом на Samsung Galaxy A24 стоит более мощный процессор, поэтому он открывает игры и системные приложения чаще всего быстрее, чем Xiaomi Redmi Note 12. В играх при этом разница между Galaxy A24 и Redmi Note 12 составляет 2-3 секунды.