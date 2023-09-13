Равные по цене смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

Из игр запускалась Candy Crush Saga, и она быстрее загрузилась на Samsung. Точно такая же ситуация была с Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG Mobile.

Вывод

В целом на Samsung Galaxy A24 стоит более мощный процессор, поэтому он открывает игры и системные приложения чаще всего быстрее, чем Xiaomi Redmi Note 12. В играх при этом разница между Galaxy A24 и Redmi Note 12 составляет 2-3 секунды.