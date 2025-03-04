Разница околонулевая: камеры Samsung Galaxy A56 и A55 сравнили

Также разница в детализации есть при использовании 2-кратного зума. А56 выдаёт более чёткие и реалистичные снимки, чем А55.

Что касается селфи-камер, то фото на А56 выглядит заметно лучше, даже днём. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.

Видео по качеству и стабилизации записывают оба смартфона примерно одинаково. Картинка на А55 получается более светлая, а на А56 — потемнее и с лучшим динамическим диапазоном.

Вывод

В целом у Galaxy A56 есть улучшения с точки зрения камер. Особенно это касается фронтального объектива. Но разница между ним и А55 не такая уж существенная.