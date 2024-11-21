Разница в 5 лет: iPhone 11 сравнили с iPhone 16

iPhone 11 и iPhone 16 у ведущего были с объёмом внутренней памяти 128 ГБ. При этом по оперативной памяти они отличаются: 4 ГБ у 11-го и 8 ГБ у 16-го.

Естественно, быстрее запустилась новинка, но вот по скорости разблокировки у смартфонов разницы нет. Частота обновления экрана тоже осталась на 16-м прежней: 60 Гц.

iPhone 16 в целом стал компактнее, легче, тоньше, чем iPhone 11. Также у него уменьшились рамки.

Новая модель работает на процессоре А18, а старая - на А13. В AnTuTu новый iPhone 16 превосходит 11-й более чем в два раза. Но сейчас iPhone 11 тоже открывает все приложения быстро, не тормозит. Поэтому какое-то время им ещё можно пользоваться: примерно год-два.

С точки зрения камеры у 16-го тоже есть улучшения. Он лучше фотографирует при плохом освещении, но по большей части изменился у новинки только основной модуль. Примеры фото - ниже.

Аккумулятор у iPhone 16 стал чуть больше: 3561 мАч против 3110 мАч. То же самое касается автономности: новая модель работает дольше, хватает её более чем на сутки. iPhone 11 же придётся заряжать два раза в день.