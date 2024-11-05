Разницу между камерами iPhone 16, 15 и 14 показали в сравнительных фото

Разницу между камерами iPhone 16, 15 и 14 показали в сравнительных фотоПереходить на новинку только ради камер нет смысла
В дневное время все смартфоны делают отличные фотографии. Разницы между ними вы особо не найдёте. Она заключается в чуть меньшем количестве деталей на iPhone 14 и чуть более холодных снимках, сделанных на этот телефон.
HDR работает заметно лучше на iPhone 15 и 16 по сравнению с 14-м. И это вполне ожидаемо.
Кроме того, iPhone 14 может делать снимки с максимальным разрешением 12 МП, а iPhone 15 и 16 — с 48 МП. И последние действительно выдают более качественные фото, что видно, когда их приближаешь.
С примерами всех фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом iPhone 16 не был намного лучше предшественников. Да, у него лучше с точки зрения цветов и оттенков кожи получаются портретные фото, он показал себя чуть лучше при слабом освещении. В большинстве же случаев значительная разница видна была между iPhone 14 и 16, но не между 15-м и 16-м. iPhone 16 разве что теперь умеет делать макроснимки, чего не мог iPhone 15.
Стоит ли переходить с iPhone 14 на 16-й только ради камер? По мнению эксперта, нет. Потому что какой-то особой разницы вы не заметите. Что же касается iPhone 15, то его тем более нет смысла менять на 16-й.