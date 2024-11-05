Разницу между камерами iPhone 16, 15 и 14 показали в сравнительных фото

В дневное время все смартфоны делают отличные фотографии. Разницы между ними вы особо не найдёте. Она заключается в чуть меньшем количестве деталей на iPhone 14 и чуть более холодных снимках, сделанных на этот телефон.

HDR работает заметно лучше на iPhone 15 и 16 по сравнению с 14-м. И это вполне ожидаемо.

Кроме того, iPhone 14 может делать снимки с максимальным разрешением 12 МП, а iPhone 15 и 16 — с 48 МП. И последние действительно выдают более качественные фото, что видно, когда их приближаешь.

С примерами всех фотографий вы можете ознакомиться ниже.