Разницу между Samsung A36 и A56 показали в сравнении

Разницу между Samsung A36 и A56 показали в сравненииИ она довольно незначительная
Оба смартфона оснащены задней панелью из стекла. При этом рамка у А36 из пластика, а у А56 - из алюминия. Также оба устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP67.
Дисплей на первый взгляд в обоих случаях одинаковый. Но разница заключается в том, что А56 поддерживает HDR10+, а вот А36 - нет. По яркости экрана смартфоны идентичны, по частоте обновления тоже - 120 Гц.
В обоих случаях вы получаете стереодинамики с примерно одинаковым качеством звучания. Память при этом более быстрая установлена на А56, хотя её объём у обоих устройств один и тот же: 128 или 256 ГБ.
А36 и А56 получат шесть лет крупных обновлений ОС и столько же лет обновлений безопасности.
Что касается процессора, то на А36 стоит Snapdragon 6 Gen 3 (6/8/12 ГБ ОЗУ), на А56 - Exynos 1590 (6/8/12 ГБ ОЗУ). Результаты их тестирования - ниже на графиках.
Автономность у смартфонов примерно одинаковая. А36 выдал 11 часов 38 минут экрана, А56 - 12 часов 8 минут. Заряжается первый за 1 час 13 минут, второй - за 1 час 14 минут. Поддерживают оба блок питания на 45 Вт.
Задняя камера у обоих устройств тройная. А36 оснащён основным модулем на 50 МП, ультрашириком на 8 МП и макро на 5 МП, А56 имеет основной объектив на 50 МП, ультраширокоугольный на 12 МП и макро на 5 МП. Примеры фото - выше.
Вывод
Galaxy А56 и А36 имеют одинаковый дизайн, одну и ту же степень защиты от воды, идентичные экран и динамики. Вы получаете также одни и те же функции ПО и одинаковую поддержку. Срок службы аккумулятора и скорость зарядки тоже сопоставимы.
А36 стоит дешевле и работает дольше, чем А56. Вместе с тем старшая модель предлагает алюминиевую рамку, более мощный процессор, UFS 3.1, HDR10+, лучшую по качеству камеру. Покупать А56 имеет смысл, если для вас важны производительность и качество фото и видео. В остальных случаях А36 даст вам примерно те же возможности за меньшие деньги.