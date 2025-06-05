Разницу между Samsung A36 и A56 показали в сравнении

Оба смартфона оснащены задней панелью из стекла. При этом рамка у А36 из пластика, а у А56 - из алюминия. Также оба устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP67.

Дисплей на первый взгляд в обоих случаях одинаковый. Но разница заключается в том, что А56 поддерживает HDR10+, а вот А36 - нет. По яркости экрана смартфоны идентичны, по частоте обновления тоже - 120 Гц.

В обоих случаях вы получаете стереодинамики с примерно одинаковым качеством звучания. Память при этом более быстрая установлена на А56, хотя её объём у обоих устройств один и тот же: 128 или 256 ГБ.

А36 и А56 получат шесть лет крупных обновлений ОС и столько же лет обновлений безопасности.

Что касается процессора, то на А36 стоит Snapdragon 6 Gen 3 (6/8/12 ГБ ОЗУ), на А56 - Exynos 1590 (6/8/12 ГБ ОЗУ). Результаты их тестирования - ниже на графиках.