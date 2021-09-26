Разработчики процессора "Байкал" рассказали, почему у России не будет собственного процессора для смартфонов

Специалист фирмы отметил, что сейчас ведётся работа по разработке процессоров для устройств "с батарейным питанием". Это ноутбуки, планшеты. Телефон же, по его словам, - это очень сложный продукт сам по себе. На данный момент нет ни одной российской компании, которая могла бы производить именно смартфоны. По этой причине Baikal Electronics не будет создавать процессоры именно для мобильных устройств. Хотя чисто теоретически, добавляет эксперт, вполне можно было бы их производить и даже продавать в других странах.