Разрешение, цветопередача и другие факторы, от которых зависит качество экрана вашего смартфона

Разрешение смартфона - это количество пикселей, которые расположены вдоль горизонтальной и вертикальной осей дисплея. Чем выше этот показатель, тем большее количество отдельных светящихся точек формируют изображение и тем чётче и детальнее оно будет выглядеть.

Важно при этом понимать, что само по себе число пикселей итоговое качество картинки не определяет. Помимо этого, важно учитывать размеры дисплея и расстояние просмотра, то есть плотность пикселей. Измеряется она в PPI. Но фишка в том, что человеческий глаз может различать пиксели только при где-то 300-400 PPI. Если плотность выше, то особой разницы между экранами вы не заметите. При этом чем выше значение PPI, тем больше энергии будет потреблять смартфон и тем быстрее он будет разряжаться.