Realme 12 5G сравнили с аналогичными по цене Poco M6 Pro и предыдущей моделью Realme

Realme 12 5G сравнили с аналогичными по цене Poco M6 Pro и предыдущей моделью RealmeНамного ли лучше новинка?
Комплект у Realme 12 5G стандартный. Туда входят смартфон с защитной плёнкой на экране, чехол, кабель, документация, зарядка на 45 Вт.
Работает Realme 12 на базе MediaTek Dimensity 6100+. Объём памяти составляет у смартфона 8/256 ГБ. С результатами тестирования его, а также Poco M6 Pro и Realme 11 4G вы можете ознакомиться ниже.
На Realme 12 игры типа Asphalt 9 идут на максимальных настройках, типа PUBG — на средних. Нагрев корпуса при этом не более 39 градусов. По игровым возможностям новинка примерно аналогична Poco M6 Pro и Realme 11 4G.
Что касается камер, то основной сенсор у Realme 12 имеет разрешение 108 МП, портретный — 2 МП, у Realme 11 4G те же самые значения, у Poco M6 Pro — 108 МП основной с оптической стабилизацией (чего нет у обоих Realme), 8 МП широкоугольный и 2 МП макро. Видео записывать на Realme 12 можно максимум в 1080p 30 к/с. Примеры фотографий — выше.
Выводы
В целом Realme 12 5G получился вполне конкурентоспособным. По сравнению с предшествующей моделью Realme 11 4G у него есть преимущества: по стереозвучанию, поддержке 5G, видеосъёмке. Правда, по звуку до уровня Poco M6 Pro он всё же не дотягивает. Также при записи видео появилась на новинке стабилизация — по качеству примерно как у Poco. Кроме того, на Realme 12 стоит действительно качественный IPS-экран.