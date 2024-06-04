Realme 12 5G сравнили с аналогичными по цене Poco M6 Pro и предыдущей моделью Realme

Комплект у Realme 12 5G стандартный. Туда входят смартфон с защитной плёнкой на экране, чехол, кабель, документация, зарядка на 45 Вт.

Работает Realme 12 на базе MediaTek Dimensity 6100+. Объём памяти составляет у смартфона 8/256 ГБ. С результатами тестирования его, а также Poco M6 Pro и Realme 11 4G вы можете ознакомиться ниже.

На Realme 12 игры типа Asphalt 9 идут на максимальных настройках, типа PUBG — на средних. Нагрев корпуса при этом не более 39 градусов. По игровым возможностям новинка примерно аналогична Poco M6 Pro и Realme 11 4G.