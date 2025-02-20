Комплектация у Realme 14 Pro Plus стандартная. Это защитная плёнка прямо на экране, кабель, зарядка на 80 Вт, чехол, ключ для открытия слота под две SIM-карты.

Дисплей у смартфона — OLED, с диагональю 6,83″, частотой обновления 120 Гц. Также у экрана закруглённые края.

Работает Realme 14 Pro Plus на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Оперативная память — на 8 или 12 ГБ, внутренняя — на 128, 256 или 512 ГБ. Однако смартфон сам по себе медленный. Результаты его тестирования — ниже.

Телевик установлен на Realme 14 Pro Plus с разрешением 50 МП и 3-кратным зумом, основной сенсор — на 50 МП с оптической стабилизацией, ширик на 8 МП, фронтальная камера на 32 МП. Максимальное разрешение здесь — 4К 30 к/с. Но стабилизация всё равно не работает. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.