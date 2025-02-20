Realme 14 Pro+ по итогам теста признали смартфоном — «выбором фотографа»Это хороший вариант за 25 тысяч рублей
Комплектация у Realme 14 Pro Plus стандартная. Это защитная плёнка прямо на экране, кабель, зарядка на 80 Вт, чехол, ключ для открытия слота под две SIM-карты.
Дисплей у смартфона — OLED, с диагональю 6,83″, частотой обновления 120 Гц. Также у экрана закруглённые края.
Работает Realme 14 Pro Plus на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Оперативная память — на 8 или 12 ГБ, внутренняя — на 128, 256 или 512 ГБ. Однако смартфон сам по себе медленный. Результаты его тестирования — ниже.
Телевик установлен на Realme 14 Pro Plus с разрешением 50 МП и 3-кратным зумом, основной сенсор — на 50 МП с оптической стабилизацией, ширик на 8 МП, фронтальная камера на 32 МП. Максимальное разрешение здесь — 4К 30 к/с. Но стабилизация всё равно не работает. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
За 25 тысяч рублей Realme 14 Pro Plus точно стоит брать. У него всё в порядке с датчиком приближения, нет рекламы, как у Poco, есть телевик. Однако если для вас важна съёмка видео в 4К или 1 миллион баллов в AnTuTu, то лучше посмотрите другой смартфон. Потому что у этого устройства медленный процессор и медленная внутренняя память. Из-за этого есть подтормаживания во время съёмки фото и видео, а в играх сразу снижается яркость. Также у него есть множество конкурентов, которые предлагают что-то интереснее за ту же цену.