Realme GT7 Pro стал "золотой серединой" в сравнении с Samsung S24 Ultra и Red Magic 9S Pro

Realme GT7 Pro стал "золотой серединой" в сравнении с Samsung S24 Ultra и Red Magic 9S ProЭто очень универсальный смартфон
В комплекте с Samsung Galaxy S24 Ultra идёт только кабель. При этом вместе с Red Magic 9S Pro и Realme GT7 Pro вы получаете чехол, блок питания, а также плёнку, которая сразу же наклеена на экран. ZTE оснащён также переключателем игрового режима и в целом он выглядит стильнее всех остальных.
Galaxy S24 Ultra имеет батарею на 5000 мАч, а зарядку поддерживает только на 45 Вт. У ZTE батарея на 6500 мАч и блок питания на 80 Вт, у Realme GT7 Pro - на 6500 мА*ч и 120 Вт соответственно. Правда, у Realme возможности беспроводной зарядки нет.
С точки зрения влагозащиты ZTE полностью проигрывает: её нет у него вообще. У Samsung она по стандарту IP68, у Realme - IP69. Кроме того, GT7 Pro позиционируется как смартфон, на который можно снимать под водой.
По части дисплея все три устройства почти равны. Вы получаете AMOLED-экран с диагональю 6,8" и частотой обновления 120 Гц. Однако у ZTE дисплей в целом немного хуже, чем у конкурентов.
В Realme GT7 Pro стоит самый мощный процессор из всех: это Snapdragon 8 Elite. ZTE и Samsung работают на Snapdragon 8 Gen 3. Больше всех нагревается под нагрузкой S24 Ultra. Если же вы не любите игры, то разницы между этими смартфонами вы не ощутите.
S24 Ultra отличается прекрасной автономностью. Но до 100% он заряжается примерно за час. В случае с ZTE зарядка длится 45 минут, но беспроводную он не поддерживает. Realme имеет проводную зарядку на 120 Вт (полностью заряжается за 30 минут), однако беспроводной у него тоже нет.
По части камер есть некоторые странности. Например, все устройства позиционируются как мощные флагманы, но селфи-видео в 4К со стабилизацией может записывать только Samsung. По качеству основных модулей однозначно проигрывает ZTE. Realme и Samsung снимают на основной объектив примерно одинаково, но в большинстве случаев результат лучше получается на GT7 Pro. А вот ширик у него слабый.
Вывод
С точки зрения игровых возможностей Realme GT7 Pro и ZTE Red Magic 9S Pro находятся примерно на одном уровне, но по стабильности работы ZTE не так хорош, как S24 Ultra или GT7 Pro. Наиболее универсальным вариантом для тех, кто любит игры или не играет, но пользуется смартфоном для повседневных задач (фотографирует, записывает видео), будет Realme GT7 Pro. Он живёт дольше, чем Samsung или ZTE, быстрее заряжается, имеет прекрасные дисплей и камеры. Это очень сбалансированное устройство, которое подойдёт всем.