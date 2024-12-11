Realme GT7 Pro стал "золотой серединой" в сравнении с Samsung S24 Ultra и Red Magic 9S Pro

В комплекте с Samsung Galaxy S24 Ultra идёт только кабель. При этом вместе с Red Magic 9S Pro и Realme GT7 Pro вы получаете чехол, блок питания, а также плёнку, которая сразу же наклеена на экран. ZTE оснащён также переключателем игрового режима и в целом он выглядит стильнее всех остальных.

Galaxy S24 Ultra имеет батарею на 5000 мАч, а зарядку поддерживает только на 45 Вт. У ZTE батарея на 6500 мАч и блок питания на 80 Вт, у Realme GT7 Pro - на 6500 мА*ч и 120 Вт соответственно. Правда, у Realme возможности беспроводной зарядки нет.

С точки зрения влагозащиты ZTE полностью проигрывает: её нет у него вообще. У Samsung она по стандарту IP68, у Realme - IP69. Кроме того, GT7 Pro позиционируется как смартфон, на который можно снимать под водой.

По части дисплея все три устройства почти равны. Вы получаете AMOLED-экран с диагональю 6,8" и частотой обновления 120 Гц. Однако у ZTE дисплей в целом немного хуже, чем у конкурентов.

В Realme GT7 Pro стоит самый мощный процессор из всех: это Snapdragon 8 Elite. ZTE и Samsung работают на Snapdragon 8 Gen 3. Больше всех нагревается под нагрузкой S24 Ultra. Если же вы не любите игры, то разницы между этими смартфонами вы не ощутите.