Realme Note 50 за 10 тысяч победил Meizu Mblu 21 за 12 тысяч рублей в сравнительном тесте

Оба смартфона сделаны из пластика. При этом Realme гораздо тоньше и легче конкурента.

С точки зрения производительности устройства довольно близки. Оба они работают на Unisoc Tiger, но у Meizu это T610, а у Realme — T612. Результаты их тестирования — ниже.

Запас яркости у Realme примерно в 1,5 раза больше, чем у Meizu. Работает Note 50 тоже гораздо плавнее и быстрее, чем его конкурент.

Оба смартфона заряжаются около 2 часов. При этом ёмкость батарейки у Meizu — 4900 мАч, у Realme — 5000 мАч. По автономности однозначно лидирует Realme: он с лёгкостью живёт два полных дня.

По динамикам чуть лучше оказывается Meizu, так как у него стерео, а не моно, как у Realme. Хотя громче и качественнее звучит в целом Note 50.

Примеры фото с обоих смартфонов — ниже.