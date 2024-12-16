Realme Note 60 и 60x признали отличными бюджетными смартфонами по итогу теста

Комплектация у Realme Note 60 и 60x одинаковая: вы получаете зарядку на 10 Вт, провод USB-C, чехол. При этом на версии 60 есть плёнка сразу с завода, а на 60х - нет.

Смартфон Note 60х - упрощённая и удешевлённая модель по сравнению с Note 60. Он идёт с 3 ГБ оперативной памяти, основной камерой на 8 МП, защитой от брызг и пыли по стандарту IP54. При этом у Note 60 - 4,6 и 8 ГБ ОЗУ, основной объектив на 32 МП, защита от брызг по стандарту IP64. В остальном же телефоны идентичны.

Note 60 и 60х - крупные аппараты с большим дисплеем (IPS-матрица, 6,74", HD+, 90 Гц) и пластиковой задней крышкой и боковыми гранями. NFC в обоих смартфонах при этом отсутствует, как и стереодинамики.

Работают обе модели на на процессоре Unisoc Tiger t612. В целом запускается всё неторопливо, но можно на этих смартфонах даже поиграть.