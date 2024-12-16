Realme Note 60 и 60x признали отличными бюджетными смартфонами по итогу теста

Realme Note 60 и 60x признали отличными бюджетными смартфонами по итогу тестаНа YouTube-канале Quke
Комплектация у Realme Note 60 и 60x одинаковая: вы получаете зарядку на 10 Вт, провод USB-C, чехол. При этом на версии 60 есть плёнка сразу с завода, а на 60х - нет.
Смартфон Note 60х - упрощённая и удешевлённая модель по сравнению с Note 60. Он идёт с 3 ГБ оперативной памяти, основной камерой на 8 МП, защитой от брызг и пыли по стандарту IP54. При этом у Note 60 - 4,6 и 8 ГБ ОЗУ, основной объектив на 32 МП, защита от брызг по стандарту IP64. В остальном же телефоны идентичны.
Note 60 и 60х - крупные аппараты с большим дисплеем (IPS-матрица, 6,74", HD+, 90 Гц) и пластиковой задней крышкой и боковыми гранями. NFC в обоих смартфонах при этом отсутствует, как и стереодинамики.
Работают обе модели на на процессоре Unisoc Tiger t612. В целом запускается всё неторопливо, но можно на этих смартфонах даже поиграть.
С точки зрения автономности смартфоны тоже идентичны. Батарея у них на 5000 мА*ч, при этом в комплекте 10-ваттная зарядка. До 100% заряжаются устройства около 4 часов. Хватит обоих аппаратов вам точно на день-полтора.
Если говорить о камерах, то селфи-модуль у обоих устройств на 5 МП, основная камера - на 8 МП у 60х и на 32 МП у 60. Немного лучше снимает фото Note 60, при этом у Note 60х автофокус как будто вообще отсутствует.
На оба смартфона можно установить две сим-карты. Проблем со связью у вас не будет точно.
Вывод
Realme Note 60 и 60x - простые ультрабюджетники, в которых нет ничего лишнего. Это смартфоны, позволяющие сидеть в Интернете, звонить, переписываться без проблем. Также вы можете рассмотреть к покупке Note 50, потому что он почти ничем не отличается от 60-й версии.