Realme P3 Ultra оказался чуть лучше в сравнении с Poco X7 Pro

Realme P3 Ultra оказался чуть лучше в сравнении с Poco X7 ProНо у него более медленная память
Комплектация у обоих смартфонов примерно одинаковая. Отличия заключаются только в блоке питания (у Realme он на 80 Вт, у Poco на 90 Вт).
Дисплеи у Poco X7 Pro и Realme P3 Ultra в целом похожи. При этом у Realme лучше ШИМ затемнение и выше максимальная яркость, у Poco лучше глубина света и в два раза выше отклик в игровом режиме. Ещё Р3 Ultra оснащён режимом работы в перчатках.
Датчик приближения у Realme физический, а у Poco виртуальный. Также Х7 Pro записывает разговоры только с предупреждением, и Always On Display у него гаснет через 10 секунд.
Что касается процессора, то на Р3 Ultra стоит Dimensity 8350, на X7 Pro - Dimensity 8400. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже. В целом чуть мощнее был Poco. Кроме того, версия памяти у Р3 Ultra - UFS 3.1, тогда как у Х7 Pro - UFS 4.0. В играх всё неоднозначно, но стабильнее был Realme.
Ёмкость аккумулятора в обоих случаях одинаковая - 6000 мА*ч. Заряжаются до 100% оба смартфона за 50 минут. При этом Poco поддерживает ещё и обходную зарядку. Автономность у устройств сопоставимая, но примерно на час дольше живёт Р3 Ultra.
Что касается камер, то основной модуль у обоих смартфонов на 50 МП, ультраширик на 8 МП. Чуть лучше основной сенсор при этом у Realme. В целом снимки на P3 Ultra получаются светлее, чем на X7 Pro, но они и более детализированные. Фронтальная камера в несколько раз лучше тоже у Realme. Примеры фото - выше.
Вывод
Realme P3 Ultra может похвастаться отличным дисплеем по ШИМ, который ещё и более яркий, возможностью пользоваться им перчатках. У Poco X7 Pro больше глубина цвета, лучше отклик во время игры, быстрее память (UFS 4.0 против UFS 3.1). Из других преимуществ Realmе - физический датчик приближения, "родная" звонилка с автозаписью (у Poco она от Google), постоянный Always On Display, обходная зарядка, лучше фронтальная камера (но хуже стабилизация, при съёмке видео бывает расфокусировка).