Realme P3 Ultra оказался чуть лучше в сравнении с Poco X7 Pro

Комплектация у обоих смартфонов примерно одинаковая. Отличия заключаются только в блоке питания (у Realme он на 80 Вт, у Poco на 90 Вт).

Дисплеи у Poco X7 Pro и Realme P3 Ultra в целом похожи. При этом у Realme лучше ШИМ затемнение и выше максимальная яркость, у Poco лучше глубина света и в два раза выше отклик в игровом режиме. Ещё Р3 Ultra оснащён режимом работы в перчатках.

Датчик приближения у Realme физический, а у Poco виртуальный. Также Х7 Pro записывает разговоры только с предупреждением, и Always On Display у него гаснет через 10 секунд.

Что касается процессора, то на Р3 Ultra стоит Dimensity 8350, на X7 Pro - Dimensity 8400. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже. В целом чуть мощнее был Poco. Кроме того, версия памяти у Р3 Ultra - UFS 3.1, тогда как у Х7 Pro - UFS 4.0. В играх всё неоднозначно, но стабильнее был Realme.

Ёмкость аккумулятора в обоих случаях одинаковая - 6000 мА*ч. Заряжаются до 100% оба смартфона за 50 минут. При этом Poco поддерживает ещё и обходную зарядку. Автономность у устройств сопоставимая, но примерно на час дольше живёт Р3 Ultra.