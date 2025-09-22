Redmi 15C оказался «тормозным» и «глючным» смартфоном по итогам тестов

Xiaomi Redmi 15C - довольно сбалансированный бюджетник, но со своими недостатками. У него аккумулятор на 6000 мА*ч, зарядка на 33 Вт в комплекте, а ещё в коробке есть чехол и кабель.

Сканер отпечатков пальцев находится у смартфона в кнопке блокировки. Работает он довольно хорошо. При этом ИК-порта у 15С нет, но присутствуют разъём для наушников, поддержка карты памяти. Динамик только один, датчик приближения виртуальный.

Дисплей остался тот же, что и у предшественника 14С, - на 6,9". Но разрешение всего HD+, хотя частота обновления 120 Гц. Матрица здесь IPS.

Работает новинка на процессоре Helio G81 Ultra, который стоит и на 14С. Оперативной памяти всего 4 ГБ, и она медленная. Работает смартфон очень неторопливо. Иногда он заметно подтормаживает и подвисает даже в повседневных задачах.