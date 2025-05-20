Redmi A5 за 5.5 тысяч рублей сравнили с прошлым поколением - Redmi A3

Диагональ экрана у А3 - 6,7", у А5 - 6,8". Комплектация у А3 хуже: у него нет в коробке чехла, а зарядка на 10 Вт. Вместе с А5 идёт чехол и зарядка на 15 Вт.

В целом работает шустрее А5, при этом запустился быстрее А3. Экран у новинки более плавным: частота обновления уже не 60 и 90 Гц, а 60 и 120 Гц.

В AnTuTu новый смартфон тоже набирает немного больше баллов: около 260 тысяч против 144 тысяч у А3. У обоих смартфонов также нет поддержки бесконтактной оплаты NFC. С результатами тестирования устройств вы можете ознакомиться ниже.