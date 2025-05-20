Redmi A5 за 5.5 тысяч рублей сравнили с прошлым поколением - Redmi A3
Диагональ экрана у А3 - 6,7", у А5 - 6,8". Комплектация у А3 хуже: у него нет в коробке чехла, а зарядка на 10 Вт. Вместе с А5 идёт чехол и зарядка на 15 Вт.
В целом работает шустрее А5, при этом запустился быстрее А3. Экран у новинки более плавным: частота обновления уже не 60 и 90 Гц, а 60 и 120 Гц.
В AnTuTu новый смартфон тоже набирает немного больше баллов: около 260 тысяч против 144 тысяч у А3. У обоих смартфонов также нет поддержки бесконтактной оплаты NFC. С результатами тестирования устройств вы можете ознакомиться ниже.
Основная камера у А3 была на 8 МП, а у А5 - уже на 32 МП, фронтальная камера - 5 и 8 МП соответственно. Примеры фото - выше. Качество снимков действительно стало лучше.
По автономности всё примерно одинаково, хотя аккумулятор у А3 на 5000 мАч, у А5 - на 5200 мАч.
Вывод
Если вы выбираете между А3 и А5, то брать нужно однозначно последний. У него мощнее процессор, работает он тоже быстрее. Экран у новинки также ярче, а ещё лучше комплектация. Идёт А5 на актуальном Android 15.