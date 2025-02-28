Redmi Note 14 Pro+ сравнили с Honor 200, OnePlus 13R и Vivo V50 по качеству камер

Redmi Note 14 Pro+ может записывать видео на селфи-камеру максимум в 1080p 60 к/с, Honor 200 — в 4К 30 к/с, OnePlus 13R — в 1080p 30 к/с (но у него есть портретный режим), Vivo V50 — в 4К 30 к/с (и тоже с портретным режимом).

Видеосъёмка с зумом лучше всего по качеству у Honor, а хуже всего — у Vivo. На основную камеру все устройства могут снимать в 4К, но с 60 FPS — только OnePlus.

Примеры фото — ниже.