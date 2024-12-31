Rozetked перечислили лучшие смартфоны 2024 г.

Лучший бюджетный смартфон

CMF Phone 1. Хорош всем за 20 тысяч рублей или меньше. Оснащён AMOLED-экраном на 120 Гц, имеет отличную автономность, тянет игры с 50−60 FPS и почти не греется. Также гаджет отличается съёмной крышкой на болтах и возможностью прикрутить к нему сзади разные аксессуары. У этого смартфона есть и серьёзный недостаток: отсутствие NFC.

Лучший среднебюджетный смартфон

Motorola Edge 50 Neo (Moto S50). Всего за 30 тысяч рублей вы получаете компактный корпус, крутой дизайн, экран с частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками. Из минусов устройства только средние по качеству камеры.

Лучшая раскладушка

Galaxy Z Fold SE. Смартфон с лучшей для раскладных устройств системой. При этом у него нормальные длина и толщина. Купить его, правда, сложно и стоит он дорого.