Rozetked перечислили лучшие смартфоны 2024 г.И среди них нет Айфонов
Лучший бюджетный смартфон
CMF Phone 1. Хорош всем за 20 тысяч рублей или меньше. Оснащён AMOLED-экраном на 120 Гц, имеет отличную автономность, тянет игры с 50−60 FPS и почти не греется. Также гаджет отличается съёмной крышкой на болтах и возможностью прикрутить к нему сзади разные аксессуары. У этого смартфона есть и серьёзный недостаток: отсутствие NFC.
Лучший среднебюджетный смартфон
Motorola Edge 50 Neo (Moto S50). Всего за 30 тысяч рублей вы получаете компактный корпус, крутой дизайн, экран с частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками. Из минусов устройства только средние по качеству камеры.
Лучшая раскладушка
Galaxy Z Fold SE. Смартфон с лучшей для раскладных устройств системой. При этом у него нормальные длина и толщина. Купить его, правда, сложно и стоит он дорого.
Лучший компактный смартфон
Vivo X200 Pro Mini. Аппарат с дисплеем 6,3″, процессором Mediatek, флагманскими камерами. Также у него рекордная автономность (хватает на два дня) и разблокировка по лицу, которая работает даже ночью.
Лучший игровой смартфон
OnePlus 13. Не греется сильно, оснащён Snapdragon 8 Elite. Игра Genshin идёт на нём со 120 FPS. Также вы получите защиту от воды и пыли IP69, прекрасный звук, отличную вибрацию, крутой плоский дисплей. Во всём хорош этот смартфон, кроме камер.
Лучший флагман
Honor Magic 7 Pro. У него Face ID как у iPhone, почти плоский дисплей, тянет игры (так как со Snapdeagon 8 Elite), хотя греется немного сильнее OnePlus 13. Также Magic 7 Pro имеет невероятные камеры.