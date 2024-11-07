Rozetked протестировали Xiaomi 15 и 15 Pro: советуют «лучше брать 14-е поколение»
Комплектация у Xiaomi 15 Pro такая же, как у 14 Pro, но зарядка теперь на 90 Вт вместо 120. Кроме того, вы получаете чехол, кабель.
При этом рамки у новинки остались такие же, как у предшественника. Дизайн задней панели тоже примерно такой же, вибрация и звук, переднее стекло также не поменялись.
Максимальная яркость у Xiaomi 15 Pro — 2500 нит, хотя производитель обещал 3200 нит. При этом показатели ШИМа тоже не лучшие.
Xiaomi 15 Pro — первый смартфон на процессоре Snapdragon 8 Elite. Объём оперативной памяти у него — 12 или 16 ГБ, постоянной — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Результаты тестов в бенчмарках — ниже. И греется под нагрузкой 15 Pro очень сильно: до примерно 50 градусов.
Аккумулятор у Xiaomi 15 Pro — на 6100 мАч. Это на 1200 мАч больше, чем у Xiaomi 14 Pro. В действительности это плюс 1,5−2 часа работы.
Основная камера у 15 Pro — тройная. Однако основной сенсор упростили по сравнению с предшественником 14 Pro: уже нет переменной диафрагмы. Примеры фото — ниже. Видеосъёмка тоже осталась без изменений.
У Xiaomi 15 камеры точно такие же, как у 15 Pro, только телевик 2,6х, а не 5х. Комплектация у обычной 15-й версии абсолютно такая же, как у 14-й.
Экран по сравнению с 15 Pro у Xiaomi 15 поменьше: 6,36 дюйма. Аккумулятор — на 5400 мАч, но это на 800 мАч больше, чем на прошлогодней модели. Зарядка в комплекте идёт на 90 Вт.
Вывод
Xiaomi 15 и 15 Pro — это всё равно один из лучших вариантов на рынке сегодня. У них отличная автономность, надолго хватит процессора, великолепные камеры. Однако относительно предшественников 14 и 14 Pro изменений не так уж много. Поэтому обновляться тем, у кого сейчас прошлогодние модели, нет смысла.