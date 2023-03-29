Кто быстрее работает и меньше перегревается: Samsung S21 Ultra против S22 Ultra и S23 Ultra (Exynos и Snapdragon)Сравнивались пять вариантов смартфонов
В одном из выпусков на YouTube-канале Golden Reviewer эксперты выяснили, какой из флагманов Samsung линейки S Ultra лучше взять, если важны скорость работы и нагрев. Тестировались Galaxy S21 Ultra 5G (на Exynos 2100 и Snapdragon 888), S22 Ultra (на Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200) и S23 Ultra (на Snapdragon 8 Gen 2+).
Фото: Golden Reviewer
Какой флагманский S21 Ultra или S22 Ultra лучше брать: на Snapdragon или Exynos? А может, лучше будет вообще купить S23 Ultra? Это выяснилось в ходе тестирования их скорости работы и нагрева на YouTube-канале Golden Reviewer.
По сравнению со всеми остальными по производительности S23 Ultra значительно вырывается вперёд. В AnTuTu, например, он набирает больше 1 миллиона 200 тысяч баллов. Также интересно то, что Exynos 2200 работает довольно медленно по сравнению с другими процессорами.
Также несмотря на то, что Exynos 2200 медленнее других моделей процессоров, он также остаётся холоднее остальных под нагрузкой.
Вывод
В целом Samsung Galaxy S23 Ultra был на 20-40% быстрее предшественников. И это доказывают результаты всех тестов. Меньше остальных нагревалcя при этом S22 Ultra на Exynos, а самым «горячим» можно назвать S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen 1.