S25 Edge против S25+: какой Samsung лучше?

Рамки у обоих смартфонов очень тонкие, но чуть лучше лежит в руке всё-таки S25+. Также у S25 Edge при наклеенном стекле хуже срабатывает сканер отпечатков, но со временем к этому привыкаешь. Звучание у флагманов схожее.

Процессор стоит в обоих случаях один: это Snapdragon 8 Elite. С результатами его тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Дисплей же у S25 Edge абсолютно точно такой же, как у S25+. Защищены оба флагмана от воды и пыли по стандарту IP68.