Samsung A06 протестировали в РФ: A05 не хуже, «китайцы» выгоднее

Samsung A06 протестировали в РФ: A05 не хуже, «китайцы» выгоднееЛучше сразу покупайте А15 или вообще смартфон другого бренда
На самом деле Samsung Galaxy A06 от А05 почти ничем не отличается. Комплект, дисплей, процессор, аккумулятор — всё это у смартфонов одинаковое. Вместе со смартфоном вы также получите только кабель.
Процессор стоит на А06 Helio G85, оперативной памяти — 4/6 ГБ. В AnTuTu он набирает всего 240 тысяч баллов.
Ёмкость батареи — 5000 мА*ч. Хватает смартфона на 1,5−2 дня.
Фронтальная камера у новинки на 8 МП, видео записывает она только в 1080p 30 к/с. Основная камера на 50 МП, также есть дополнительный модуль на 2 МП. Видео на основной объектив можно записывать в 1080p 60 к/с. Примеры фотографий — ниже.
Вывод
Galaxy A06 — типичный ультрабюджетник. Это самый дешёвый смартфон от Samsung. Он включается, в целом работает, у него неплохая производительность, большой экран, хорошая автономность. При этом от А05 он отличается только тем, что у него немного меньше подбородок и есть сканер отпечатков в боковой клавише. Разница же между этими моделями составляет более 500 рублей, что того вообще не стоит.