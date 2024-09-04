Samsung A06 протестировали в РФ: A05 не хуже, «китайцы» выгоднее

На самом деле Samsung Galaxy A06 от А05 почти ничем не отличается. Комплект, дисплей, процессор, аккумулятор — всё это у смартфонов одинаковое. Вместе со смартфоном вы также получите только кабель.

Процессор стоит на А06 Helio G85, оперативной памяти — 4/6 ГБ. В AnTuTu он набирает всего 240 тысяч баллов.

Ёмкость батареи — 5000 мА*ч. Хватает смартфона на 1,5−2 дня.

Фронтальная камера у новинки на 8 МП, видео записывает она только в 1080p 30 к/с. Основная камера на 50 МП, также есть дополнительный модуль на 2 МП. Видео на основной объектив можно записывать в 1080p 60 к/с. Примеры фотографий — ниже.