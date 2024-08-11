Samsung Fold 6 признали лучшим складным смартфоном, но доплаты в сравнении с «китайцами» он не стоит

Samsung Fold 6 признали лучшим складным смартфоном, но доплаты в сравнении с «китайцами» он не стоитТем более что переплата только за фото- и видеовозможности
На Samsung Galaxy Z Fold 6 установлены две фронтальные камеры: на 10 МП снаружи (на которую и велась съёмка) и на 4 МП внутри. У Vivo X Fold 3 Pro их тоже две: обе на 32 МП. У Samsung при этом видео записывать можно в 4К 60 к/с, у Vivo — в 1080p 30 к/с. Естественно, во всём лучше оказывается Galaxy Z Fold 6. В том числе в портретном режиме и по стабилизации.
У Samsung основной блок камер состоит из серхширика на 12 МП, основной камеры на 50 МП, телевика на 10 МП. У Vivo основной объектив и сверхширик имеют 50 МП, телевик — 64 МП. При съёмке самого себя на сверхширокоугольную камеру лучше отрабатывает Samsung. У него лучше качество изображения, детализация, стабилизация.
Съёмка видео в 8К 30 к/с доступна с обоих смартфонов. По качеству всё примерно одинаково, у Samsung гораздо лучше со стабилизацией.
При использовании зума выигрывает уже Vivo. Картинка у него в основном получается качественнее.
Замедленная съёмка на Samsung доступна в 4К 120 к/с, а на Vivo — только в Full HD 120 к/с. В целом всё заметно лучше выглядит на Galaxy Z Fold 6.
С примерами фотографий вы можете самостоятельно ознакомиться ниже.
У Galaxy Z Fold 6 стоит Dynamic AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, у Vivo X Fold 3 Pro — AMOLED с частотой обновления 120 Гц. При снижении яркости однозначно лучше был Vivo.
Samsung в отличие от Vivo с русским текстом на фото работает без проблем. На обоих флагманах стоит Snapdragon 8 Gen 3, но в тестах немного лучше был Vivo. По скорости Wi-Fi устройства показали себя примерно одинаково.
К концу дня на Samsung осталось 36% заряда, а на Vivo — 48%. Связано это с тем, что у первого батарея на 4400 мАч, у второго — на 5700 мАч. Скорость зарядки у Vivo X Fold 3 Pro — 120-ваттная, тогда как у Galaxy Z Fold 6 — 25-ваттная.
Вывод
С точки зрения видеовозможностей Samsung Galaxy Z Fold 6 значительно обходит Vivo X Fold 3 Pro. Он почти во всех тестах показал себя лучше: у него ровнее стабилизация, есть 4К при съёмке на фронтальную камеру, исправлена съёмка портретного видео. У Galaxy Z Fold 6 одна из лучших видеосъёмок среди складных телефонов. Сверхширик у него тоже имеет лучшее качество. Правда, при этом Vivo лучше записывает видео при использовании зума, хоть и приближает только в 10 раз, а не в 12, как Samsung. Galaxy Z Fold 6 может записывать замедленное видео и в 4К в отличие от Vivo X Fold 3 Pro.
Что касается фото, то у Samsung была в целом лучше цветопередача. Хотя в некоторых тестах он сильно уступал Vivo X Fold 3 Pro.
Помимо этого, Galaxy Z Fold 6 имеет лучшее качество звука при съёмке видео. Ещё одно преимущество Galaxy Z Fold 6 — водонепроницаемость и пыленепроницаемость.
В чём огромное преимущество Vivo X Fold 3 Pro, так это в фоторежиме. Для создания портретного снимка есть у него множество настроек. Также он смог в отличие от большинства смартфонов правильно распознать вилку в руке, он делает более качественные фото при использовании зума. С точки зрения ШИМа Vivo тоже оказался лучше, чем Samsung. То же самое с автономностью, скоростью зарядки, работой процессора.
По мнению эксперта, Samsung Galaxy Z Fold 6 — лучший складной камерофон, однако он стоит почти на треть дороже, чем Vivo X Fold 3 Pro. 30−40 тысяч рублей однозначно за него переплачивать нет смысла.