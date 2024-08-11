Samsung Fold 6 признали лучшим складным смартфоном, но доплаты в сравнении с «китайцами» он не стоит

На Samsung Galaxy Z Fold 6 установлены две фронтальные камеры: на 10 МП снаружи (на которую и велась съёмка) и на 4 МП внутри. У Vivo X Fold 3 Pro их тоже две: обе на 32 МП. У Samsung при этом видео записывать можно в 4К 60 к/с, у Vivo — в 1080p 30 к/с. Естественно, во всём лучше оказывается Galaxy Z Fold 6. В том числе в портретном режиме и по стабилизации.

У Samsung основной блок камер состоит из серхширика на 12 МП, основной камеры на 50 МП, телевика на 10 МП. У Vivo основной объектив и сверхширик имеют 50 МП, телевик — 64 МП. При съёмке самого себя на сверхширокоугольную камеру лучше отрабатывает Samsung. У него лучше качество изображения, детализация, стабилизация.

Съёмка видео в 8К 30 к/с доступна с обоих смартфонов. По качеству всё примерно одинаково, у Samsung гораздо лучше со стабилизацией.

При использовании зума выигрывает уже Vivo. Картинка у него в основном получается качественнее.

Замедленная съёмка на Samsung доступна в 4К 120 к/с, а на Vivo — только в Full HD 120 к/с. В целом всё заметно лучше выглядит на Galaxy Z Fold 6.

С примерами фотографий вы можете самостоятельно ознакомиться ниже.

У Galaxy Z Fold 6 стоит Dynamic AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, у Vivo X Fold 3 Pro — AMOLED с частотой обновления 120 Гц. При снижении яркости однозначно лучше был Vivo.

Samsung в отличие от Vivo с русским текстом на фото работает без проблем. На обоих флагманах стоит Snapdragon 8 Gen 3, но в тестах немного лучше был Vivo. По скорости Wi-Fi устройства показали себя примерно одинаково.

К концу дня на Samsung осталось 36% заряда, а на Vivo — 48%. Связано это с тем, что у первого батарея на 4400 мАч, у второго — на 5700 мАч. Скорость зарядки у Vivo X Fold 3 Pro — 120-ваттная, тогда как у Galaxy Z Fold 6 — 25-ваттная.