Samsung Fold7 победил в сравнительном тесте складных смартфонов

Google Pixel 10 Pro Fold имеет самый толстый корпус среди Galaxy Z Fold7 и Honor Magic V5. С другой стороны, он также самый прочный из всех и является первым складным смартфоном с защитой по стандарту IP68.

С внешней стороны у Pixel установлен дисплей с 6,4-дюймовой OLED-матрицей, у Galaxy - с 6,5-дюймовой LTPO AMOLED-матрицей, у Honor - с 6,43-дюймовой AMOLED-матрицей с поддержкой LTPO. Частота обновления экрана во всех случаях 120 Гц. Что касается внутренних дисплеев, то у Samsung и Pixel они по 8", в то время как у Honor - 7,95". Все они также поддерживают LTPO. Самым ярким по итогам тестирования оказался Pixel, а самым тусклым - Honor.

С точки зрения звучания лучшим был вновь Pixel. У него выше громкость и более мощные басы.

По части камер Galaxy выдаёт самые стабильные результаты из всех, а вот с зумированием лучше остальных справляется Honor. Pixel же делает действительно качественные снимки только при хороших условиях освещения. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.