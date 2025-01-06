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Опубликовано 06 января 2025, 06:00
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Samsung Galaxy A06 против A16: стоит ли доплачивать

А16 лучше младшей модели во всём
Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A06 и A16 сравнили и выбрали лучший. В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live эксперт рассказал о характеристиках Samsung Galaxy A06 и А16 и проверил их в работе.
Samsung Galaxy A06 против A16: стоит ли доплачивать
© DimaViper Live

Комплектация у обоих смартфонов одинаковая. Это просто кабель и иголка для открытия лотка для сим-карт.

Естественно, Galaxy A16 запустился быстрее младшего А06. По габаритам последний чуть больше первого. При этом матрица у А06 - IPS, а у А16 - AMOLED. То есть старшая модель будет иметь более яркий экран. Также у неё выше частота обновления: 90 Гц против 60 Гц.

Разблокировка по отпечатку пальца заметно быстрее происходит у А16 по сравнению с А06. При этом разблокировка по лицу у младшей версии почему-то не работает.

В обоих случаях стоит процессор MediaTek. Но у А06 это G85, у А16 - G99. Результаты их тестирования вы можете увидеть ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© DimaViper Live

NFC-модуль у А06 отсутствует по сравнению с А16.

По камерам А16 тоже будет получше. К тому же у него есть ультраширик, которого нет на А06. Примеры фотографий вы можете увидеть выше.

Вывод

А16 почти по всем параметрам лучше А06. Единственное, в чём младшая версия выигрывает, - это цена. Поэтому по возможности стоит брать всё же Galaxy A16.