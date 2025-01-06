Samsung Galaxy A06 против A16: стоит ли доплачивать

Samsung Galaxy A06 против A16: стоит ли доплачиватьА16 лучше младшей модели во всём
Комплектация у обоих смартфонов одинаковая. Это просто кабель и иголка для открытия лотка для сим-карт.
Естественно, Galaxy A16 запустился быстрее младшего А06. По габаритам последний чуть больше первого. При этом матрица у А06 - IPS, а у А16 - AMOLED. То есть старшая модель будет иметь более яркий экран. Также у неё выше частота обновления: 90 Гц против 60 Гц.
Разблокировка по отпечатку пальца заметно быстрее происходит у А16 по сравнению с А06. При этом разблокировка по лицу у младшей версии почему-то не работает.
В обоих случаях стоит процессор MediaTek. Но у А06 это G85, у А16 - G99. Результаты их тестирования вы можете увидеть ниже.
NFC-модуль у А06 отсутствует по сравнению с А16.
По камерам А16 тоже будет получше. К тому же у него есть ультраширик, которого нет на А06. Примеры фотографий вы можете увидеть выше.
Вывод
А16 почти по всем параметрам лучше А06. Единственное, в чём младшая версия выигрывает, - это цена. Поэтому по возможности стоит брать всё же Galaxy A16.