Samsung Galaxy A16 5G получил 9 баллов из 10 за ремонтопригодность

Опубликовано 01 ноября 2024, 06:001 мин.
Samsung Galaxy A16 5G получил 9 баллов из 10 за ремонтопригодностьИ это очень хороший результат
Эксперт YouTube-канала PBKreviews разобрал новый Samsung Galaxy A16 5G и выяснил, насколько легко в нём можно заменить разные компоненты при поломке.
После снятия крышки Galaxy A16 5G вам придётся открутить 15 крестообразных винтов, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Для замены экрана у этого смартфона нужно будет снять заднюю панель, открутить все эти винтики, отсоединить гибкие кабели, соединяющие экран и дополнительную плату, а также основную и дополнительную плату. Затем останется только нагреть экран и заменить его на новый.
Что касается замены аккумулятора, то производитель сделал «язычки» для его извлечения. Они позволяют без проблем достать батарею.
Вывод
В целом эксперт поставил Samsung Galaxy A16 5G за ремонтопригодность 9 баллов из 10 возможность. Из них 1,5 балла из 2 только за два пункта: это «организация и время ремонта», а также «простота замены дисплея».