Samsung Galaxy A16 5G получил 9 баллов из 10 за ремонтопригодность

Что касается замены аккумулятора, то производитель сделал «язычки» для его извлечения. Они позволяют без проблем достать батарею.

Вывод

В целом эксперт поставил Samsung Galaxy A16 5G за ремонтопригодность 9 баллов из 10 возможность. Из них 1,5 балла из 2 только за два пункта: это «организация и время ремонта», а также «простота замены дисплея».