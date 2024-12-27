Samsung Galaxy A16 в обзоре признали смесью из A15 и A24. Дороговат, но не ужасен

Комплект у Galaxy A16 минимальный. Он включает иголку для извлечения лотка для сим-карт, кабель, краткое руководство.

«Из коробки» смартфон работает на Android 14. При этом компания обещает 6-летнюю поддержку этого устройства.

По сравнению с А15 дисплей у А16 немного увеличился. Теперь это диагональ 6,7″. Частота обновления здесь 90 Гц, матрица — Super AMOLED. При этом ШИМ у смартфона есть, поэтому людям с чувствительным зрением эта модель не подойдёт.

Процессор на новинке стоит тот же, что и на прошлом поколении. Это Helio G99. Результаты его тестирования — ниже. Доступны варианты памяти 4/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора у А16 — стандартная. Это 5000 мА*ч. Зарядку поддерживает он максимум на 25 Вт. До 100% заряжается устройство за 1 час 20 минут. Автономность хорошая, на день точно хватает.

По части камер относительно предыдущего поколения ничего особо не изменилось. Фронтальная камера у А16 на 13 МП с возможностью записи видео максимум в 1080p 30 к/с. Основной модуль имеет разрешение 50 МП, ширик — 5 МП, макро — 2 МП. На основную камеру тоже видео можно снять только в Full HD 30 к/с. Примеры фото — ниже.