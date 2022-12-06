Samsung Galaxy A33 против A53: стоит ли переплачивать

Samsung Galaxy A33 против A53: стоит ли переплачиватьИли проще взять младшую модель
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил по характеристикам и в работе смартфоны Samsung Galaxy A33 и A53. Да, эти аппараты во многом похожи, но насколько значительны различия между ними?
Фото: DimaViper Live
В выпуске на YouTube-канале DimaViper Live эксперт рассказал об основных сходствах и различиях Galaxy A33 и A53. Имеет ли смысл переплачивать и покупать старшую модель?
У обоих смартфонов в комплекте идёт, помимо самих аппаратов, только кабель USB-С, документация и скрепка для открытия лотка для SIM-карт. По дизайну тоже устройства практически одинаковые.
Работают A33 и A53 на одном и том же процессоре - Exynos 1280. При этом запустился быстрее Galaxy A33. Оба устройства имеют защиту от воды по стандарту IP67. Кроме того, диагональ экрана у А33 немного меньше: 6,4 дюйма против 6,5 дюйма у Samsung Galaxy A53. Частота обновления тоже у А33 меньше: 90 Гц, а у А53 - 120 Гц.
Как ни странно, в AnTuTu А33 даже набирает немного больше баллов, хотя процессоры стоят на обоих смартфонах одинаковые. В плане троттлинга тоже лучше себя показывает А33. Все замеры смотрите ниже.
Смартфон Galaxy А33 получил основную камеру в 48 МП с оптической стабилизацией, а А53 - в 64 МП тоже с оптической стабилизацией. Поскольку сенсор больше у последнего, то и снимки должны на нём должны выходить более качественными. Широкоугольный объектив тоже лучше у А53: он имеет 12 МП против 8 МП у А33. Наконец, телефотообъектив отличается разрешением в 2 МП на А33 и в 5 МП на А53. Фронтальная камера теоретически лучше должна делать фото тоже на А53. Но что на деле?
Фото на А53 действительно выходят более детализированными и качественными. Но нельзя сказать, что разница такая уж большая. Примеры снимков - ниже.
Кроме того, фронтальная камера А53 может снимать в разрешении Full HD 60 к/с, а А33 - только в Full HD 30 к/с. Да и угол обзора на видео чуть больше у Galaxy A53.
По звучанию и объёму аккумуляторов разницы между смартфонами нет.
Вывод
В целом у Samsung Galaxy А53 по сравнению с А33 чуть больше диагональ экрана, чуть современнее дизайн, меньше нижняя рамка, лучше фронтальная камера и почти все задние камеры, немного лучше дисплей. Если вы возьмёте А33, то на самом деле получите примерно те же самые характеристики, но сам аппарат будет чуть попроще. Однако по производительности и съёмке фото, видео он практически не будет уступать конкуренту.