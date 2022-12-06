Samsung Galaxy A33 против A53: стоит ли переплачивать

В выпуске на YouTube-канале DimaViper Live эксперт рассказал об основных сходствах и различиях Galaxy A33 и A53. Имеет ли смысл переплачивать и покупать старшую модель?

У обоих смартфонов в комплекте идёт, помимо самих аппаратов, только кабель USB-С, документация и скрепка для открытия лотка для SIM-карт. По дизайну тоже устройства практически одинаковые.

Работают A33 и A53 на одном и том же процессоре - Exynos 1280. При этом запустился быстрее Galaxy A33. Оба устройства имеют защиту от воды по стандарту IP67. Кроме того, диагональ экрана у А33 немного меньше: 6,4 дюйма против 6,5 дюйма у Samsung Galaxy A53. Частота обновления тоже у А33 меньше: 90 Гц, а у А53 - 120 Гц.

Как ни странно, в AnTuTu А33 даже набирает немного больше баллов, хотя процессоры стоят на обоих смартфонах одинаковые. В плане троттлинга тоже лучше себя показывает А33. Все замеры смотрите ниже.