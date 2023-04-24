Samsung Galaxy A34 новее, но A33 дешевле. Какой из них лучше

Стоит ли брать новую модель вместо старой? Или хватит той, что вышла год назад? Это о Galaxy A33 и А34.

В целом у А33 и А34 общего довольно много. Но при этом у них также есть довольно серьёзные различия.

По комплектации А33 никак не отличается от А34. То же самое касается материалов корпуса: оба устройства сделаны из пластика.

Разъёма для наушников в обоих случаях тоже нет. При этом смартфоны поддерживают зарядку мощностью до 25 Вт (но в комплекте зарядки нет).

Дисплей у А33 имеет диагональ 6,4 дюйма, а у А34 - 6,6 дюйма. Хотя по высоте аппараты почти идентичны. Кроме того, частота обновления у А34 - уже 120 Гц, тогда как у А33 - 90 Гц. Пиковая яркость заметно выше тоже у А34.

Процессор на А33 стоит Exynos 1280 (6/8 ГБ), на А34 - Dimensity 1080 (6/8 ГБ). Быстрее и в играх, и при открытии стандартных приложений работает при этом Galaxy A34. Набирает он 480 тысяч баллов в AnTuTu, тогда как А33 - 436 тысяч баллов.

Объём аккумулятора в обоих случаях составляет 5000 мА*ч. Работает на 30% дольше при этом А34. Заряжаются смартфоны с одинаковой скоростью: за 1 час 20 минут до 100%.

Фронтальные камеры делают абсолютно одинаковые снимки. Разблокировка по лицу на доли секунды быстрее происходит на А34.