Samsung Galaxy A34 новее, но A33 дешевле. Какой из них лучше

Samsung Galaxy A34 новее, но A33 дешевле. Какой из них лучшеКакой смартфон лучше по характеристикам и в работе?
Эксперт YouTube-канала Quke.ru Андрей сравнил Samsung Galaxy A33 и А34 по основным характеристикам и на деле.
Стоит ли брать новую модель вместо старой? Или хватит той, что вышла год назад? Это о Galaxy A33 и А34.
В целом у А33 и А34 общего довольно много. Но при этом у них также есть довольно серьёзные различия.
По комплектации А33 никак не отличается от А34. То же самое касается материалов корпуса: оба устройства сделаны из пластика.
Разъёма для наушников в обоих случаях тоже нет. При этом смартфоны поддерживают зарядку мощностью до 25 Вт (но в комплекте зарядки нет).
Дисплей у А33 имеет диагональ 6,4 дюйма, а у А34 - 6,6 дюйма. Хотя по высоте аппараты почти идентичны. Кроме того, частота обновления у А34 - уже 120 Гц, тогда как у А33 - 90 Гц. Пиковая яркость заметно выше тоже у А34.
Процессор на А33 стоит Exynos 1280 (6/8 ГБ), на А34 - Dimensity 1080 (6/8 ГБ). Быстрее и в играх, и при открытии стандартных приложений работает при этом Galaxy A34. Набирает он 480 тысяч баллов в AnTuTu, тогда как А33 - 436 тысяч баллов.
Объём аккумулятора в обоих случаях составляет 5000 мА*ч. Работает на 30% дольше при этом А34. Заряжаются смартфоны с одинаковой скоростью: за 1 час 20 минут до 100%.
Фронтальные камеры делают абсолютно одинаковые снимки. Разблокировка по лицу на доли секунды быстрее происходит на А34.
По части основных камер разница состоит только в наличии датчика глубины в 2 МП у А33. С портретными фотографиями при этом хорошо справляется и А34, хотя он без этого датчика. Широкоугольный объектив лучше работает у А33 (возможно, это связано с тем, что А34 только вышел). В остальном между фотографиями со смартфонов можно поставить знак равенства. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Разница в цене между Galaxy A33 и А34 - довольно значительная. А фактически друг от друга смартфоны отличаются диагональю дисплея, версией Bluetooth, громкостью стерео, дизайном, максимальной яркостью экрана, частотой обновления экрана, процессором, автономность. Хоть А33 и стоит дешевле, нельзя сказать, что он хуже новой модели. При этом более сбалансированным кажется А34.